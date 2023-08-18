Артистка вынуждена была прерывать концерт из-за поднятой врагом авиации и масштабной воздушной тревоги. Тину Кароль это очень расстроило.

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Видео с ее выступления появились в соцсетях. На сцене Тина Кароль показала свою злость и послала россиян из-за тревоги.

Но пусть идут они в ср*ку. Сегодня будет полноценный концерт и безразлично что. Понятно? Спасибо всем вам, вы необыкновенные,

– сказала Тина Король.

Ее слова зрители в зале встретили бешеными аплодисментами и радостными криками. Поддержали звезду и пользователи сети, попавшие на видео с концерта:

"А действительно, пусть идут в ср*ку",

"Лучшая. Слава Украине",

"Еще одна базированная фраза от Тины в арсенале".

Артистка также удивила поклонников необычным концертным образом. Да, уже после тревоги Кароль вышла на сцену в широких джинсах, топе и босиком. Она призналась, что попросила эту одежду у кого-нибудь за сценой, чем рассмешила зрителей.

На днях произошла еще одна курьезная ситуация на концерте Кароль. Посреди песни артистка случайно запустила микрофон у зрителей. К счастью, никто из посетителей не пострадал, а Тина не растерялась и продолжила концерт.