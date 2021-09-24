SLAVIA выпустила песню "Любов любов", в которой рассказала историю 20-летних отношений с Дзидзьо

Украинская певица SLAVIA презентовала новую композицию о любви ""Любов любов". В этой песне она якобы переосмысливает развод с Дзидзьо и рассказывает историю их супружеской жизни.

Бывшая жена артиста Дзидзьо, певица SLAVIA продолжила труд над своей сольной карьерой после развода. Она презентовала новый сингл о любви на официальной странице в ютубе.

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SLAVIA выпустила песню "Любовь любовь"

Под роликом артистка написала, что в композиции рассказала собственную историю 20-летних отношений. Она исследовала свои чувства после развода, а также посвятила песню девушкам и женщинам, которые переживают подобную ситуацию.

Артистка считает, что женщинам стоит, в первую очередь, самостоятельно творить собственное настоящее, выходить из-за широких плеч своих избранников, не быть чьей-то тенью, мамкой, а реализовывать собственный потенциал. Это и есть конечный вдохновляющий месседж песни "Любов Любов",

– указано под роликом.

"Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я испытываю в данный период, о моем отношении к отношениям в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет", – прокомментировала SLAVIA.

Певица добавила, что словами своей песни она хотела поблагодарить Дзидзьо за их брак и отношения. Она подчеркнула, что он был лучшим мужчиной, который мог быть с ней в тот промежуток времени.

SLAVIA – "Любов любов": слушайте песню онлайн

Развод Дзидзьо и SLAVIA

В апреле стало известно, что после 20 лет отношений Дзидзьо и его жена SLAVIA разводятся. К тому времени они не жили вместе уже 9 месяцев. Еще до этой новости Ярослава рассказывала о сложных отношениях между парой.

Певица часто поднимала тему развода. Она признавалась, что выплакала много слез, однако получила облегчение, когда приняла решение о разрыве. SLAVIA поделилась, что любовь начало исчезать тогда, когда началась история группы "DZIDZIO".

Сам Дзидзьо практически не комментировал расставание с певицей, а лишь намекнул, что его бывшая возлюбленная врет. Недавно появились слухи о примирении супругов, но артист их опроверг.

Текст новой песни SLAVIA

Я знаю, що ти не даремно

З'явився в моєму житті

З тобою прожили ми довше

Аніж до цього одні

Я знаю, що все буде добре

За тебе я Бога молю

Хоча ми вже більше не пара

Я тебе серцем люблю

Я тебе відпущу

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Я тобі все прощу

Серце відкрию знов

Бо це любов, любов

Любов, любов, любов...

Я знаю, що час не приходить

Минає, проходить наш час

Давай збережемо з тобою

Нитку, що зв‘язує нас

Я знаю, що ти будеш поруч

Як ангел в моєму житті

Назавжди тобі залишаю

Частку своєї душі

Я тебе відпущу

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Я тобі все прощу

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Підем за покликом серця

Зустрінемо нових людей

Може себе пригадаєм

В посмішках наших дітей

Переболить...

Серце відкрию знов

А там любов, любов

Любов, любов, любов...

Я тобі все прощу

Серце відкрию знов

Бо це любов, любов

Любов, любов, любов...

Бо це любов, любов

Любов, любов, любов...