SLAVIA выпустила песню "Любов любов", в которой рассказала историю 20-летних отношений с Дзидзьо
Источник:ютуб SLAVIA
Украинская певица SLAVIA презентовала новую композицию о любви ""Любов любов". В этой песне она якобы переосмысливает развод с Дзидзьо и рассказывает историю их супружеской жизни.
Бывшая жена артиста Дзидзьо, певица SLAVIA продолжила труд над своей сольной карьерой после развода. Она презентовала новый сингл о любви на официальной странице в ютубе.
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SLAVIA выпустила песню "Любовь любовь"
Под роликом артистка написала, что в композиции рассказала собственную историю 20-летних отношений. Она исследовала свои чувства после развода, а также посвятила песню девушкам и женщинам, которые переживают подобную ситуацию.
Артистка считает, что женщинам стоит, в первую очередь, самостоятельно творить собственное настоящее, выходить из-за широких плеч своих избранников, не быть чьей-то тенью, мамкой, а реализовывать собственный потенциал. Это и есть конечный вдохновляющий месседж песни "Любов Любов",
– указано под роликом.
"Песня "Любов любов" имеет для меня особое значение. Я написала ее за один вечер, на одном дыхании. Она о моих чувствах, о том, что я испытываю в данный период, о моем отношении к отношениям в паре, и к жизни в целом. Это история отношений продолжительностью 20 лет", – прокомментировала SLAVIA.
Певица добавила, что словами своей песни она хотела поблагодарить Дзидзьо за их брак и отношения. Она подчеркнула, что он был лучшим мужчиной, который мог быть с ней в тот промежуток времени.
SLAVIA – "Любов любов": слушайте песню онлайн
Развод Дзидзьо и SLAVIA
- В апреле стало известно, что после 20 лет отношений Дзидзьо и его жена SLAVIA разводятся. К тому времени они не жили вместе уже 9 месяцев. Еще до этой новости Ярослава рассказывала о сложных отношениях между парой.
- Певица часто поднимала тему развода. Она признавалась, что выплакала много слез, однако получила облегчение, когда приняла решение о разрыве. SLAVIA поделилась, что любовь начало исчезать тогда, когда началась история группы "DZIDZIO".
- Сам Дзидзьо практически не комментировал расставание с певицей, а лишь намекнул, что его бывшая возлюбленная врет. Недавно появились слухи о примирении супругов, но артист их опроверг.
Текст новой песни SLAVIA
Я знаю, що ти не даремно
З'явився в моєму житті
З тобою прожили ми довше
Аніж до цього одні
Я знаю, що все буде добре
За тебе я Бога молю
Хоча ми вже більше не пара
Я тебе серцем люблю
Я тебе відпущу
Серце відкрию знов
А там любов, любов
Любов, любов, любов...
Я тобі все прощу
Серце відкрию знов
Бо це любов, любов
Любов, любов, любов...
Я знаю, що час не приходить
Минає, проходить наш час
Давай збережемо з тобою
Нитку, що зв‘язує нас
Я знаю, що ти будеш поруч
Як ангел в моєму житті
Назавжди тобі залишаю
Частку своєї душі
Я тебе відпущу
Серце відкрию знов
А там любов, любов
Любов, любов, любов...
Я тобі все прощу
Серце відкрию знов
А там любов, любов
Любов, любов, любов...
Підем за покликом серця
Зустрінемо нових людей
Може себе пригадаєм
В посмішках наших дітей
Переболить...
Серце відкрию знов
А там любов, любов
Любов, любов, любов...
Я тобі все прощу
Серце відкрию знов
Бо це любов, любов
Любов, любов, любов...
Бо це любов, любов
Любов, любов, любов...