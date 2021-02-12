Жена Дзидзьо SLAVIA выпустила трек "50 відтінків" о БДСМ и сексуальных фантазиях
Украинская певица SLAVIA поздравила с Днем влюбленных новым синглом "50 відтінків". В нем жена Дзидзьо призывает не бояться ярких и откровенных желаний и горячих поцелуев.
Источник:ютуб SLAVIA
Как сообщила пресс-служба певицы 24 канала, SLAVIA отмечает, что каждая женщина в День Валентина должна забыть о табу и предрассудках и полностью отдаться чувствам с любимым человеком.
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SLAVIA выпустила песню ко Дню Валентина
Женщина также отмечает, что в этот день "каждый поцелованный Купидоном человек" может воплотить все самые сокровенные желания, даже если для этого нужно применить "игрушки" для взрослых.
Песня об эротических фантазиях, пикантных желаниях и сексуальных играх. Любовь – это основной инстинкт, на котором базируется человечество. В современном мире сексуальное наслаждение – одна из неотъемлемых составляющих жизни каждого человека,
– подчеркивает SLAVIA.
SLAVIA – 50 відтінків: смотреть видео онлайн
Сейчас артистка выпустила лишь лирик-видео, впрочем, она очаровала фанатов проникновенной черно-белой фотосессией.
SLAVIA выпустила песню ко Дню Валентина "50 відтінків" / Фото пресс-службы исполнительницы
Кто еще выпустил песни перед Днем Валентина
За 2 дня до праздника украинский шоу-бизнес активизировался, среди его представителей свои хиты презентовали:
- Тина Кароль – "Скандал";
- Светлана Тарабарова – "Парашют";
- "Океан Эльзы" – "Без тебе мене нема";
- Jerry Heil – "Арифметика кохання".
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