Украинская певица SLAVIA поздравила с Днем влюбленных новым синглом "50 відтінків". В нем жена Дзидзьо призывает не бояться ярких и откровенных желаний и горячих поцелуев.

Как сообщила пресс-служба певицы 24 канала, SLAVIA отмечает, что каждая женщина в День Валентина должна забыть о табу и предрассудках и полностью отдаться чувствам с любимым человеком.

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SLAVIA выпустила песню ко Дню Валентина

Женщина также отмечает, что в этот день "каждый поцелованный Купидоном человек" может воплотить все самые сокровенные желания, даже если для этого нужно применить "игрушки" для взрослых.

Песня об эротических фантазиях, пикантных желаниях и сексуальных играх. Любовь – это основной инстинкт, на котором базируется человечество. В современном мире сексуальное наслаждение – одна из неотъемлемых составляющих жизни каждого человека,

– подчеркивает SLAVIA.

SLAVIA – 50 відтінків: смотреть видео онлайн

Сейчас артистка выпустила лишь лирик-видео, впрочем, она очаровала фанатов проникновенной черно-белой фотосессией.



SLAVIA выпустила песню ко Дню Валентина "50 відтінків" / Фото пресс-службы исполнительницы

Кто еще выпустил песни перед Днем Валентина

За 2 дня до праздника украинский шоу-бизнес активизировался, среди его представителей свои хиты презентовали: