Самый романтичный день года уже на этой неделе, а вы до сих пор не составили свой плейлист к 14 февраля? Не стоит беспокоиться, мы сделали это за вас в следующей очаровательной музыкальной подборке.

Удивить любимых в День Валентина – не так трудно, как кажется. Если вы устали от розовых шариков, цветов и игрушек, предлагаем провести этот день под аккомпанемент замечательных хитов. С ними вы сможете либо же насладиться романтическим ужином, либо отправиться в путешествие, где в наушниках или в вашем автомобиле будут звучать "ноты любви".

Музыка ко Дню Валентина

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You

"Я не могу отвести глаз от тебя" – слова из припева этой легендарной песни, ставшей визитной карточкой певца Фрэнки Валли, мечтает услышать каждая девушка. Тем более – в День влюбленных.

Frankie Valli – Can't Take My Eyes off You: слушать онлайн

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman

Песню, написанную Перси Следжем в 1966 году, ждала интересная и долгая история. Она прогремела в исполнении самого автора, попадала в чарты с версией Бетт Мидлер, стала едва ли не главным хитом свадеб и признаний, а в 1992 году за нее получил Грэмми Майкл Болтон. Конечно, мы не смогли не включить эту оду любви мужчины к женщине в нашу подборку.

Michael Bolton – When a Man Loves a Woman: слушать онлайн

Джамала – Любити

Джамала призывает любить и всегда верить в своего любимого человека. И мы с ней полностью согласны.

Джамала – Любити: слушать онлайн

Seal – Kiss From a Rose

Эту романтическую балладу с многозначительной лирикой сил написал еще в 1988-м, когда жил в одном из лондонских сквотов. Бешеной популярности песня приобрела в 1995-м после выхода ленты "Бэтмен навсегда", где она прозвучала. Сегодня с тем, что Kiss From a Rose одна из самых красивых песен о любви в истории музыки, не поспорит никто.

Seal – Kiss From a Rose: слушать онлайн

Cloudless – Думки

Едва ли не главный лирический бойз-бэнд на украинской сцене 2020 года презентовал двуязычный сингл "Думки" (Slow). Cloudless представили новый трек по-особенному: он прозвучал в телешоу "Супер Топ-модель по-украински". Песня-размышление, песня-чувственность и песня-откровенность: композиция "Думки" идеально впишется в нашу романтическую подборку.

Cloudless – Думки слушать онлайн

Etta James – At Last

At Last – легендарная песня 1941 года, которая приобрела наибольшую славу в исполнении американской блюзовой и соул-певицы Этты Джеймс. Десятилетия идут, а композиция так же берет за душу во время каждого прослушивания.

Etta James – At Last: слушать онлайн

Elderbrook – All My Love

Известен многочисленными коллаборациями с мастодонтами индустрии британский электронный музыкант Elderbrook 2020-го не сидел, сложа руки, а порадовал фанатов первой полноформатной пластинкой "Why Do We Shake in the Cold?". Именно из нее-динамичная и одновременно чувственная песня All My Love.

Elderbrook – All My Love: слушать онлайн

Asaf Avidan – Small Change Girl

В творческом багаже одного из самых известных израильских артистов любви посвящена не одна песня. Такова и Small Change Girl, где музыкант поет о, казалось бы, незаметную для многих девушку, которая для него – целая вселенная.

Asaf Avidan – Small Change Girl: слушать онлайн

Кристина Соловий – Тече вода каламутна

Эта песня в исполнении лемковской Офелии Кристины Соловий – чистая романтика: "А я Іванка так любую, де зустріну, там цілую". Бесспорно, мы не смогли обойти композицию вниманием в плейлисте ко Дню влюбленных.

Квитка Цисык – Я піду в далекі гори

Самая известная песня Владимира Ивасюка, от которой каждый раз бегут по коже мурашки, – проникновенная любовная лирика "Я піду в далекі гори". Легендарную композицию в разные времена пели Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, сам Владимир Ивасюк, Виктор Павлик, группы "Плач Єремії" и "Русичі". Однако мы выбрали именно чувственную интерпретацию неповторимой Квитки Цисык.

Ее исполнением восхищаемся не только мы. "Еще никто и нигде так не спел песни моего друга Владимира Ивасюка, как это сделала Квитка", – признавался Назарий Яремчук.

Квитка Цисык – Я піду в далекі гори: слушать онлайн

Автор: Ирина Маймур