Слава Каминская вступилась за Ани Лорак и пожалела ее дочь: "Кто будет смотреть за ребенком"
Источник:ЖВЛ
В январе Слава Каминская публиковала фото с предательницей Ани Лорак, писала о ней как о великой артистке и о "временности политики". Как выяснилось, свое мнение певица не изменила до сих пор. Она не осуждает коллегу за молчание.
В марте экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская уехала в Нидерланды, которые называет "страной деградации". За границей она не дает благотворительные концерты, не участвует в митингах, а оправдывает украинских звезд-молчунов, которые не хотят терять кровавые рубли и карьеру в России.
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Слава Каминская оправдывает Ани Лорак
Певица убеждена, что гастролерша Ани Лорак молчит о войне в родной Украине, потому что боится за семью, в частности, за 10-летнюю дочь Софию. Она считает нормальным, что страх сильнее патриотизма.
Все боятся. У всех есть дети. Я понимаю, патриотизм – это круто, но у тебя есть ребенок. Тебя посадят или прибьют где-нибудь, а кто будет смотреть за твоим ребенком? Ну типа кому это нужно?
– риторически спросила Слава Каминская.
С Ани Лорак она не общается и не знает, уехала ли она из России. Однако и оставшихся звезд Каминская не осуждает: "Кому-то было удобно, кому-то нет. Это достаток каждого. Мои друзья выехали".К слову, ранее певица рассказывала, что перессорилась со своими друзьями из России, потому что те "не хотят ей верить, верить ее глазам, ее ощущениям".
Напомним, в январе Слава Каминская и Ани Лорак встретились в Турции. Тогда бывшая участница группы "НеАнгелы" сфотографировалась с гастролершей и заявила, что она – голос Украины, а политика и взгляды – это временно.
"Как бы, что бы ни происходило, есть голос страны в нашей стране, и мы не ценим то, что имеем! Все временно – политика, взгляды, телевидение! Ани Лорак артистка! И, пожалуй, вакуум информационный – это о нас", – писала Каминская, чем вызвала волну хейта.
Слава Каминская из Ани Лорак в Турции / Фото с инстаграммы певицы
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Как Ани Лорак реагирует на войну в Украине
- В первый день войны, 24 февраля, Ани Лорак писала: "Господи, спаси и сохрани", и "парила" дружбу между Украиной и Россией.
- Впоследствии гастролерша пожалела украинцев и попросила остановить войну, правда, ни к россиянам, ни к Путину не обратилась: "Мои дорогие братья и сестры! В Украине идет война! Война убийственная и разрушительная, ежедневно погибают мирные люди и что самое страшное – дети! Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как миллионы украинцев. Мое сердце сейчас с каждым из тех, кто страдает от этого ужаса! Я умоляю остановить эту бессмысленную, никому не нужную войну".
- Весь март и апрель Ани Лорак должна была гастролировать – от Санкт-Петербурга до Москвы, но неожиданно отменила концерты на России, на которых обещала фанам "драйв и эмоции".