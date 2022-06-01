Миллионы украинских матерей с детьми уехали за границу. Не стали исключением звездные мамы, среди которых Слава Каминская. Сейчас она вместе с двумя детьми, матерью и собакой живут в Нидерландах.

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Слава Каминская о жизни в Нидерландах

Сначала исполнительница заявляла, что эта страна по сравнению с Украиной очень дорога для жизни. Слава долго не могла найти жилье, с детьми, мамой и собакой употреблялась на 10 квадратных метрах. Теперь звезда рассказала, что в Нидерландах до сих пор ничем не занимается.

Мне здесь делать нечего, я ради детей тусуюсь. Я сплю до обеда. Поели, можно и поспать, поспали, можно и поесть. К сожалению, для меня это страна деградации. Можно развиваться, можно учить язык. Но пока я не определилась с жильем, мне было сложно,

– поделилась Каминская.

Долгое время звезда жила в отеле, только недавно переехала в квартиру. Теперь ожидает положительных изменений. Слава нашла тренировочный зал неподалеку от дома, где проживает, а также планирует учить нидерландский язык. Но, похоже, что оставаться в стране долго не планирует. Ни ей, ни детям там не нравится.

В Украине даже важные вопросы можно было решить довольно быстро, позвонив по телефону. Однако в Нидерландах все по-другому. К примеру, у Каминской была высокая температура, но скорая не приехала. Там сложно с этим.

Думала, чтобы снять квартиру, завезти детей и уехать. Возвратиться в Киев, потусить, поспать в родной кровати. Сейчас ребята пошли в школу. Хотела, чтобы мы обосновались. И тогда в Киев уехать. Я это сделаю,

– заявила певица.

Заметим, многие украинские звезды, которые во время войны находятся за границей, приобщаются к благотворительным концертам, стараются всячески поддерживать Украину и нашу армию. Об этом рассказывают на страницах социальных сетей. Слава Каминская за время войны ни разу не рассказывала, к каким мерам в поддержку нашей страны причастна.