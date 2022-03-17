Российская пропаганда настолько повлияла на жителей страны-агрессора, что те отказываются верить в то, что происходит в Украине. Это своим примером доказала бывшая солистка "НеАнгелов" Слава Каминская.

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Слава Каминская распрощалась с друзьями из России

Артистка рассказала, что сознательно рассорилась со своими близкими из России. Несмотря на хорошие отношения раньше, теперь друзья Каминской не хотят верить в ее слова.

А это даже не смешно... У меня было много друзей из России, некоторые из них остались, но их не так много. Я осознанно ссорилась со всеми, что думают иначе, потому что они просто не хотят мне верить. Верить моим глазам и моим ощущениям,

– призналась Слава Каминская.

"Верить потому, что останется в нашей ДНК навсегда, страха, боли и жалости, что мы оказались заложниками этого триллера под названием "власть". Как страшно жить во времена, когда ненависть пытается вытолкнуть любовь из наших реалий! У меня один ответ – значит это кому-то нужно", – добавила она.



Забавный пример российской газеты / Фото с инстаграма Славы Каминской