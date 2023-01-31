Когда стало известно, что футболист после 11 лет брака променял исполнительницу на 23-летнюю Клару Чиа, к экс-супругам приковано особое внимание публики. В частности, становятся известными инциденты, которые случались в течение их супружеской жизни.

К теме Шакира высмеяла предателя Жерарда Пике в новом треке: он бьет рекорды на ютубе – видео

Какими были отношения Шакиры с экс-свекровью

По сети ширится видео, на котором виден инцидент, произошедший между Шакирой и мамой Жерарда Пике – Монсеррат Бернабеу в 2016 году. Похоже, что отношения между невестой и свекровью всегда были непростыми и напряженными.

Архивное видео было снято на одном из светских мероприятий, где Шакира была с Пике. Там экс-супруги встретились с госпожой Бернабеу. Сначала она мило улыбалась невестке, а потом неожиданно схватила ее за лицо и жестом показала, чтобы она молчала. После этого разговор продолжился, оба якобы улыбались.

Это произошло 26 января 2016 года, но теперь в сети восстановили это видео, чтобы продемонстрировать плохие отношения, которые всегда существовали между артисткой и ее бывшей свекровью,

– написали журналисты испанского издания.

Экс-свекровь Шакиры хватала ее за лицо: смотрите видео онлайн

Под этим роликом поклонники артистки вступились за нее и осудили поведение бывшей свекрови. Также они обратили внимание на Пике, просто молча наблюдавшего за тем, как мама оскорбляет его жену.

"Как Шакира терпела эту семейку?"

"Какая мать, такой и сын!"

"Никто не имеет права так поступать!"

"Влюбленные женщины так легко забывают о любви к себе. Желаю Шакири и ее детям всего наилучшего. А пассиям Пике скорее узнать о подлинном характере его матери".

Развод Шакиры и Жерарда Пике: главное