У экс-супруги есть общий сын. Ведущий поделился, что ради него они сохраняют дружеские отношения. Ребенок не должен страдать из-за того, что родители развелись.

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Слава Демин об отношениях с экс-женой

Ведущий поделился забавным фото с Ксенией, а словами об отношениях намекнул на вероятное воссоединение. Демин подчеркнул, что отношения между бывшими должны быть такими, чтобы не было стыдно перед общими детьми. А также, если это необходимо, можно работать над возвращением любви.

Отношения с бывшими должны быть такими, чтобы вам было не стыдно перед общими детьми. Именно такие у нас отношения с Ксю! Мы считаем, что от случившегося между родителями не должен страдать ребенок. А еще есть шанс на возвращение любви. Главное над этим поработать. Если вам это действительно нужно,

– написал ведущий под общим снимком.



Слава Демин с эксдружиной / Фото из инстаграмма ведущего

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