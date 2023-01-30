На съемки шоу о жизни героев 12 сезона "Холостяка" после проекта пригласили близкого друга Алекса Славу Демина. Еще тогда зрители заметили симпатию, которая появилась в глазах ведущего по поводу одной из участниц – Алины Ершовой.

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Алина Ершова об отношениях с Деминым

Девушка подтвердила, что симпатия Славы не была игрой на камеру или способом заинтриговать зрителя. Однако его связь с Алексом поначалу Алину насторожила.

Если честно, я сразу в водоворот с головой не бросаюсь, тем более я не знаю Славу. Знаю, что это друг Алекса. У меня было такое стереотипное мышление: скажи мне кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Но Слава действительно сразу после съемок нашел откуда-то мой номер телефона, я знаю, что в съемочную группу ходил, спрашивал. И у кого-то все же нашел,

– призналась Ершова.

Демин переписывался с участницей реалити в разных социальных сетях. Он даже приглашал девушку на свидание, однако Алина пока ответила отказом.

"Мне было приятно, это было по-мужски. Слава пригласил меня пообедать, потом поужинать. Но мне не удалось пойти, потому что имело дело и мы как-то так и не встретились. Но мы с ним очень хорошо общаемся до сегодняшнего дня. И новогоднее его поздравление было, что Алина поздравляю тебя, надеюсь, мы увидимся в этом году".



Алина Ершова / Фото с инстаграма девушки

Алина Ершова призналась, что за последний год не состояла в романтических отношениях. Пока она и не планирует вступать в них – говорит, что истощена из-за проекта и войны.

"Я как-то это все откладываю. Возможно, когда-то, не знаю. Наверное, сейчас больше сосредоточена на себе, потому что внутренне, морально устала. Война плюс получился проект, который забрал сил внутренних. Чтобы начать новые отношения, мне нужно как-то восстановиться, отдохнуть, а потом об этом думать. В течение года у меня не было отношений".

Слава Демин и проект "Холостяк"

Известный радиоведущий появился в 12 сезоне в 3 выпуске – тогда он и его сын, являющийся крестником Алекса Топольского, знакомился с Лизой.

Впоследствии Слава Демин признался, что дружит с "Холостяком" уже более 23 лет, к тому же они стали кумовьями. Ребята познакомились во Львове, где вместе выросли и обучались. Впоследствии ведущий переехал в Киев, а Топольский – в США, но их дружба сохранилась.