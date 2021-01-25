Известный ведущий шоу "Слава +" Слава Демин разошелся с женой Ксенией Мищенко после 13 лет отношений и назвал причину разрыва: супружество стало токсичным. Бывшая пара осталась в хороших отношениях.

Источник: инстаграм Славы Демина

Успешный украинский радиоведущий Слава Демин разошелся с женой Ксенией Мищенко. Они были в браке 10 лет, а в отношениях около 13.

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Разрыв супружеской пары Славы Демина

Ведущий рассказал об этом в откровенной записи. Он отметил, что с бывшей женой остался в хороших отношениях. Слава Демин убежден, что именно так должны завершать отношения мудрые люди. Мужчина также назвал причину разрыва.

Когда быт съедает отношения и эти отношения становятся токсичными, то их надо заканчивать. Так случилось и у нас. Стало мало романтики и общения. Все переросло в совместное проживание, а не в отношения,

- признался Слава Демин.

Радиоведущий, несмотря на все, поблагодарил жену Ксению за 13 лет отношений. Он отметил, что они были яркими: со всплесками эмоций и американскими горками. "Мы пережили падение, вместе поднимались и шли дальше. Именно ты прикрывала тыл, когда я шел вперед! И многое – твоя заслуга! Ты очень хорошая! И жена, и мама", – написал Слава Демин.

Мужчина добавил, что самое главное в процессе разрыва отношений – это ребенок. Слава написал, что с женой они останутся хорошими и любящими родителями. Даже несмотря на то, что друг друга больше не любят.

А еще одна задача для нас – остаться друзьями. Получится это или нет, покажет время,

- подытожил Слава Демин.

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