На своей странице в Instagram Саша Бо объявила розыгрыш авто. Кстати, машина принадлежит ее мужу, стоматологу Платону Тарнавскому.

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Саша Бо разыгрывает дорогое авто

Блоггерша решила во время войны разыграть дорогой автомобиль Nissan. Для участия в гивевее нужно подписаться на спонсоров.

Я давно этого не делала, но время пришло сделать вам приятное. На правах жены объявляю, что я подарю автомобиль своему мужу. Nissan из салона, не битый не крашенный, в отличном состоянии, один владелец. Скоро подарю его вам,

– сообщила Саша Бо.

Блоггершу раскритиковали

Далеко не все подписчики Саши Бо оценили этот розыгрыш. Большинство пользователей возмутило список спонсоров, на которых должны подписаться участники, ведь среди них оказались русскоязычные блоггеры и даже скандальная эксзамглавы Запорожской ОВА Злата Некрасова, которую обвиняют в хищении гуманитарки.

Также подписчики отмечают, что лучше бы Саша Бо отдала автомобиль бойцам ВСУ, или вместе со спонсорами помогла собрать средства на приобретение необходимого на фронт. Что пишут блоггерцы в комментариях:

"Лучше бы эти 96 блоггеров скинулись на автомобиль для ВСУ, а не переходили от Каменских сюда со своими гивами".

"Злата Некрасова? Роли? Зашкварнее не может быть".

"И Злата Некрасова в спонсорах?) Человек, который в Запорожье зашкварился до войны после расследований со спекулированием на благотворительности, а во время войны на воровстве гуманитарки вагонами?"

"Авто идеально подходит для "нуля", а именно для ВСУ".

"Посмотрела, кто там в подписках. Ни одна машина не стоит, чтобы подписываться! Может и россиянина нет, но многие так и ведут на русскоязычные страницы…"

"Лучше отдайте машину на нужды ВСУ".

"Какая гадость!"

"Ну конечно – как освещать войну, так: "нет, я этого делать не буду, у меня здесь "эстетика" и жизнь. А как подарить машину военным вместо этой или даже эту – тоже нет, потому что лучше заработать стрекоз из спонсоров, как от Некрасовой".

"Не на кого подписываться, разочарована очень, ведь половина спонсоров – никто и ни о чем... Да, кусок москальского дерьма".



Саша Бо нарвалась на критику из-за розыгрыша авто / Скриншот комментариев к ее посту

Напомним, недавно похожий скандал случился с певицей Настей Каменских. Певица объявила о благотворительном розыгрыше новенького авто, а также пообещала отправить 100 тысяч гривен на ВСУ. Подписчики ее жестко раскритиковали, поэтому Каменских уже удалила сообщение.

Кроме того, артистка для участия в розыгрыше просила подписаться на 94 аккаунта, среди которых сексшопы, тарологи, ясновидящие, экзорцисты, турагенства и т.д.