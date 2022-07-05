"Есть один адекватный Бардаш": сын скандального продюсера щемяще прочитал стихотворение об Украине

Украинская русскоязычная певица Луна воспитывает сына Георгия после брака со скандальным Юрием Бардашем. На днях Георгий на концерте звездной мамы до слез прочел стихотворение об Украине.

Певица Луна и бывшая жена Юрия Бардаша (настоящее имя – Кристина Герасимова) до 24 февраля 2022 года выступала в России и писала русскоязычные песни. Но после полномасштабного вторжения заняла проукраинскую позицию. Звезда недавно вернулась из Франции в Киев и выступает с концертами в городах Европы в поддержку Украины.

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Сын Бардаша прочитал стихотворение об Украине

В инстаграмме Луна опубликовала часть из своего концерта в Варшаве, который прошел 4 июля. На нем выступал ее и сын Бардаша – Георгий. Он прочитал стихотворение Николая Верещаки об Украине. Особенно символично это звучало после скандальных высказываний его отца.

Квітуй, мов калина, над плесами вод,

Будь в дружбі і праці міцна та єдина.

Хай буде щасливим твій вільний народ,

Прекрасна моя Україно!

Сын Бардаша и Луны прочитал стихотворение об Украине: смотрите видео

Ролик прокомментировал Wellboy, покинувшего скандального продюсера из-за его позиции относительно событий в Украине: "Что не говорите, а есть один адекватный Бардаш".

Скандальные высказывания Юрия Бардаша

Продюсер умалчивал события в Украине с начала войны. Лишь недавно он осмелился сравнить Украину с нацистской Германией, за что его осудили звездные коллеги.

Впоследствии Юрий Бардаш "объяснил" публикации в прямом эфире. Он назвал бойцов ВСУ "ребятами из села", отметился заявлением о якобы "один русский народ", предложил капитулировать перед Россией, а саму страну-террористку назвал "мощной".

После антиукраинских высказываний жена Бардаша Лиза не просто открестилась от его слов, но и намекнула на развод. Важно отметить, что отец Елизаветы служит в Вооруженных силах Украины.

, развод Юрия Бардаша с Кристиной (Луной) был скандальным – мужчина обвинял ее в измене, одновременно признавался, что поднимал на нее руку.