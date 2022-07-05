"Есть один адекватный Бардаш": сын скандального продюсера щемяще прочитал стихотворение об Украине
Источник:инстаграм Луны
Украинская русскоязычная певица Луна воспитывает сына Георгия после брака со скандальным Юрием Бардашем. На днях Георгий на концерте звездной мамы до слез прочел стихотворение об Украине.
Певица Луна и бывшая жена Юрия Бардаша (настоящее имя – Кристина Герасимова) до 24 февраля 2022 года выступала в России и писала русскоязычные песни. Но после полномасштабного вторжения заняла проукраинскую позицию. Звезда недавно вернулась из Франции в Киев и выступает с концертами в городах Европы в поддержку Украины.
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Сын Бардаша прочитал стихотворение об Украине
В инстаграмме Луна опубликовала часть из своего концерта в Варшаве, который прошел 4 июля. На нем выступал ее и сын Бардаша – Георгий. Он прочитал стихотворение Николая Верещаки об Украине. Особенно символично это звучало после скандальных высказываний его отца.
Квітуй, мов калина, над плесами вод,
Будь в дружбі і праці міцна та єдина.
Хай буде щасливим твій вільний народ,
Прекрасна моя Україно!
Сын Бардаша и Луны прочитал стихотворение об Украине: смотрите видео
Ролик прокомментировал Wellboy, покинувшего скандального продюсера из-за его позиции относительно событий в Украине: "Что не говорите, а есть один адекватный Бардаш".Добавим, развод Юрия Бардаша с Кристиной (Луной) был скандальным – мужчина обвинял ее в измене, одновременно признавался, что поднимал на нее руку.
Скандальные высказывания Юрия Бардаша
- Продюсер умалчивал события в Украине с начала войны. Лишь недавно он осмелился сравнить Украину с нацистской Германией, за что его осудили звездные коллеги.
- Впоследствии Юрий Бардаш "объяснил" публикации в прямом эфире. Он назвал бойцов ВСУ "ребятами из села", отметился заявлением о якобы "один русский народ", предложил капитулировать перед Россией, а саму страну-террористку назвал "мощной".
- После антиукраинских высказываний жена Бардаша Лиза не просто открестилась от его слов, но и намекнула на развод. Важно отметить, что отец Елизаветы служит в Вооруженных силах Украины.