Пророссийская позиция Юрия Бардаша всколыхнула сеть, но Колю Сергу не удивила. Он считает, что продюсер никогда не являлся украинцем. "Ты сепар, Юрка", – заявил артист в подписи.

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Коля Серга назвал Бардаша сепаром

Друзья, зачем вы так набросились на Юру Бардаша? Во-первых, он никого не предавал. Предать можно только тех, частью кого ты являешься. Есть ли Юра украинцем? Является ли он частью украинского народа?

– риторически спросил Коля Серга.

"А кто такой вообще украинец? Человек, сбежавший от войны сразу, как запахло жареным? И когда нужно было выбирать между совестью и угодничеством? Действия которого перенасыщены злобой и ненавистью? Кто размышляет об украинской культуре с позиции "русского брата"? Человек, которая предлагает нам капитулировать?" – напомнил звезда обо всех его нарративах.

Более того, он вспомнил Бардашу скандал с экс-женой Кристиной Герасимовой, известной как певица Луна. После развода девушка призналась, что мужчина ее избивал, хотя сам он говорил, что это были драки из-за наркотиков: "Бил – это Крис Браун Рианну. Когда у нее были такие большие синяки".

"Есть ли украинцем тот, кто может поднять руку на женщину и не просто поднять, а еще и регулярно ее бить?" – поинтересовался Коля Серга.

Нет, такой хлоп не может быть украинским мужчиной. Это типичный россиянин. Патриот своей страны и своего народа. Так что, Юра, есть прямые рейсы из Тбилиси в Россию,

– отправил он Бардаша.

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Стихотворение Коли Серги о Бардаше

"Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,

Переляканий, з'*бався на Шрі-Ланку,

Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,

Наче заєць у підпаленому лісі.



Твоя думка – плямочка на простині,

Наче пукнув і стоїш весь у г*вні,

Тож, Юрасик, відправляйся пішки нах*й,

Ти рабом був і помреш під гнітом страху".

Реакция сети на обращение Коли Серги