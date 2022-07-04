Пророссийская позиция Юрия Бардаша всколыхнула сеть, но Колю Сергу не удивила. Он считает, что продюсер никогда не являлся украинцем. "Ты сепар, Юрка", – заявил артист в подписи.
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Коля Серга назвал Бардаша сепаром
Друзья, зачем вы так набросились на Юру Бардаша? Во-первых, он никого не предавал. Предать можно только тех, частью кого ты являешься. Есть ли Юра украинцем? Является ли он частью украинского народа?
– риторически спросил Коля Серга.
"А кто такой вообще украинец? Человек, сбежавший от войны сразу, как запахло жареным? И когда нужно было выбирать между совестью и угодничеством? Действия которого перенасыщены злобой и ненавистью? Кто размышляет об украинской культуре с позиции "русского брата"? Человек, которая предлагает нам капитулировать?" – напомнил звезда обо всех его нарративах.
Более того, он вспомнил Бардашу скандал с экс-женой Кристиной Герасимовой, известной как певица Луна. После развода девушка призналась, что мужчина ее избивал, хотя сам он говорил, что это были драки из-за наркотиков: "Бил – это Крис Браун Рианну. Когда у нее были такие большие синяки".
"Есть ли украинцем тот, кто может поднять руку на женщину и не просто поднять, а еще и регулярно ее бить?" – поинтересовался Коля Серга.
Нет, такой хлоп не может быть украинским мужчиной. Это типичный россиянин. Патриот своей страны и своего народа. Так что, Юра, есть прямые рейсы из Тбилиси в Россию,
– отправил он Бардаша.
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Стихотворение Коли Серги о Бардаше
"Що ж ти, фраєр, дав позицію у штангу,
Переляканий, з'*бався на Шрі-Ланку,
Гроші кінчились – поїхав у Тбілісі,
Наче заєць у підпаленому лісі.
Твоя думка – плямочка на простині,
Наче пукнув і стоїш весь у г*вні,
Тож, Юрасик, відправляйся пішки нах*й,
Ти рабом був і помреш під гнітом страху".
Реакция сети на обращение Коли Серги
- "Коля, ты просто огонь. Метко и стопроцентно, как всегда. А Юрасик – г*мно";
- "Вот я вовремя выкупила с неделю назад, что что-то с ним не так, попахивает сепарасней, и отписалась от этого г*вна";
- "Нет, ну я догадывалась, что он дурашлив, но не ждала от него. Ну, тем лучше! Война показала настоящие лица! Слава Украине";
- "Какое же оно конченое и жалкое";
- "Г*мно и продажное чмо, еще когда Дудю давал интервью, он там х*рню нес".