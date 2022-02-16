Скандал на Нацотборе: когда решат, поедет ли Alina Pash на Евровидение-2022

Наблюдательный совет 18 февраля устроит внеочередное собрание. Там будет решено, поедет ли Alina Pash на Евровидение-2022.

После финала Национального отбора не стихают обсуждения вокруг победительницы Alina Pash и ее поездок в Крым. Наблюдательный совет должен решить, будет ли представлять певица Украину на Евровидении в 2022 году.

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Когда решат, поедет ли Alina Pash в Италию

Наблюдательный совет Общественного вещателя сначала должен был собраться 16 февраля, однако собрание перенесли на 18 февраля. Совет уже определил повестку дня:

О ситуации, что сложилась вокруг национального отбора на песенный конкурс Евровидения; Об утверждении оценивания имущества; О поручении Ревизионной комиссии провести проверку годовой финотчетности за 2021 год.

Отметим, что Наблюдательный совет Общественного вещания – орган управления Национальной общественной телерадиокомпании Украины. В его состав входят по одному представителю от депутатских фракций и групп Верховной Рады текущего созыва и девять членов от общественных объединений и ассоциаций.

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