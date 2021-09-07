Сидели плакали, – MELOVIN рассказал, как признался матери в своей бисексуальности

Украинский певец MELOVIN совершил каминг-аут еще около 2 месяцев назад, а разговоры о нем так и не утихают. На днях артист поделился, как впервые признался в своей ориентации матери.

Известный украинский певец MELOVIN (настоящее имя – Константин Бочаров) "наделал шума" после того, как совершил каминг-аут. Но он продолжает делиться откровенными признаниями.

К слову MELOVIN озадачил Екатерину Кухар: артист подарил балерине настоящее сердце

Какк MELOVIN признался в ориентации матери

Исполнитель рассказал, что для него важен не так каминг-аут на Atlas Weekend, как искренний разговор с родителями. Он состоялся во время отдыха в Карпатах, в конце 2020 года. До этого певец волновался и не мог ни с кем поделиться эмоциями.

Мы сидели и плакали вместе с ней. Была очень такая крутая поддержка с фразой: "Ты для меня первое, единственное и последнее". И для меня ничего не важно. Я такой, сидел, тоже вот это вот сопли подтирал наждачкой,

– поразил MELOVIN.



MELOVIN с мамой / Фото из инстаграма MELOVIN

Как только знаменитость получил возможность показать себя настоящего, все его переживания и страхи ушли.

"Хочешь, надень каблуки, хочешь, не надевай каблуки. Хочешь, надень женское боди. Что хочешь, то и делай. Но просто делай так, чтобы не идти против закона. Мне нечего скрывать. Я свободный совсем человек и это придает каких-то крыльев", – подчеркнул артист.

Каминг-аут MELOVIN: коротко