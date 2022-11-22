О первой беременности бывший "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс объявила в инстаграме с 6,5-миллионной аудиторией. Ее первенец появится на свет уже через три месяца. Звезда поблагодарила за него любимого Хуана Дэвида Борреро, который работает в Snapchat.
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Жасмин Тукс беременна впервые
Малыш Борреро. Последние 6 месяцев пролетели так быстро, и мы не можем дождаться встречи с этим драгоценным маленьким ангелочком. Очень благодарна, что создала с тобой семью, Хуан,
– прокомментировала Жасмин Тукс.
Супруги снялись в роскошной студийной фотосессии, где модель предстала в атласном платье со смелым декольте. Оно эффектно подчеркнуло ее беременный живот. В то время как муж Жасмин Тукс выбрал повседневный look – черный джемпер, джинсы и белые кроссовки.
В комментариях пару поздравили мировые знаменитости – Пэрис Гилтон, Гейли Бибер, Эльза Госк, Роми Стрейд, Оливия Калпо, Изабель Гулар и другие.
Ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс беременная / Фото с инстаграма модели
Беременная Жасмин Тукс с мужем / Фото с инстаграма модели
Беременная Жасмин Тукс с мужем / Фото с инстаграма модели
- Напомним, бизнесмен, работающий менеджером в Snapchat, сделал предложение Жасмин Тукс в сентябре 2020 года во время уик-энда в горах. Он сделал это с 7-каратным перстнем от бренда Ritani за 250 тысяч долларов. Стоит отметить, что капитал Борреро оценивается примерно в 8 миллионов долларов.
- В сентябре 2021 года влюбленные сыграли помпезную свадьбу в столице Эквадора – Кито. Все потому, что отец избранника Жасмин Тукс – вице-президент страны. На церемонии она появилась в пышном платье от Zuhair Murad.