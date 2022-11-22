О первой беременности бывший "ангел" Victoria's Secret Жасмин Тукс объявила в инстаграме с 6,5-миллионной аудиторией. Ее первенец появится на свет уже через три месяца. Звезда поблагодарила за него любимого Хуана Дэвида Борреро, который работает в Snapchat.

Интересно "Брат и сестра": Тина Кароль навестила сына по случаю его 14-летия и показала общие фото

Жасмин Тукс беременна впервые

Малыш Борреро. Последние 6 месяцев пролетели так быстро, и мы не можем дождаться встречи с этим драгоценным маленьким ангелочком. Очень благодарна, что создала с тобой семью, Хуан,

– прокомментировала Жасмин Тукс.

Супруги снялись в роскошной студийной фотосессии, где модель предстала в атласном платье со смелым декольте. Оно эффектно подчеркнуло ее беременный живот. В то время как муж Жасмин Тукс выбрал повседневный look – черный джемпер, джинсы и белые кроссовки.

В комментариях пару поздравили мировые знаменитости – Пэрис Гилтон, Гейли Бибер, Эльза Госк, Роми Стрейд, Оливия Калпо, Изабель Гулар и другие.

Ангел Victoria's Secret Жасмин Тукс беременная / Фото с инстаграма модели

Беременная Жасмин Тукс с мужем / Фото с инстаграма модели