Фанаты уже давно заметили, что пара перестала публиковать общие фото в социальных сетях, хотя раньше делала это регулярно. Также в мае звезда ехала на Ибицу с детьми без гражданского мужа.
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Шакира с сыновьями на отдыхе / Фото из инстаграмма певицы
Шакира якобы не стала дальше терпеть предательство Жерарда и решила развестись. Сегодня футболист живет в своей квартире в Барселоне, где весело проводит время в компании друзей. Шакира же воспитывает двух сыновей от футболиста – Сашу и Милана.
Ни Шакира, ни Жерард Пике не комментируют слухи о расставании, но и не опровергают их. Последнее общее фото пары было опубликовано в День Валентина 2022 года на странице Шакиры, в июле 2021 года – на странице в Пике.
Шакира и Пике разошлись / Фото из инстаграмма Шакиры
Что известно об отношениях пары
- Роман Шакиры и Пике начался в 2010 году. Тогда пара познакомилась на съемках клипа певицы на песню Waka Waka (This Time for Africa).
- Свои отношения они подтвердили только в 2011 году, когда Шакира застилала фото с Пике на своей странице.
- Влюбленные не стали жениться, а жили в гражданском браке. За 11 лет они родили двоих детей – 8-летнего Милана и 6-летнего Сашу.
- Между Шакирой и Жерардом – 10 лет разницы, Шакира старше защитника "Барселоны". Колумбийская звезда неоднократно обвинялась в неуплате налогов и имела штрафы за просрочку.