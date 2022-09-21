В июне стало известно, что колумбийская певица Шакира и испанский футболист Жерард Пике разводятся. Об их расставании ходило много слухов, но только недавно она впервые прокомментировала, как все произошло.

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Шакира впервые прокомментировала развод

Об этом действительно трудно говорить, тем более что это впервые, когда я говорю об этой ситуации в интервью. Я молчала и просто пыталась все обдумать. Хм, и да, мне трудно об этом говорить, особенно потому, что я все еще переживаю это, и я нахожусь на глазах публики, и наша разлука не похожа на обычную разлуку. Так что тяжело пришлось не только мне, но и моим детям,

– призналась звезда.

Певица рассказала, что все усложняет и чрезмерное внимание печати. Звезда пытается скрыть детали развода от сыновей – 9-летнего Милана и 7-летнего Саши – но это ей не удается.

"Это сложно. И я пыталась скрыть ситуацию от своих детей. Я пытаюсь защищать их, потому что это моя миссия номер один в жизни. Но потом они слышат что-то в школе от своих друзей или натыкаются на какие-то неприятные новости в интернете, и это их очень задевает. Папараццы ночуют перед моим домом, круглосуточно и без выходных... И нет места, где я могу спрятаться от них с моими детьми, кроме собственного дома. Вы знаете, мы не можем погулять в парке, как обычная семья, или пойти съесть мороженое, или заняться чем-то без папарацци, которые следят за нами. Так что это тяжело".

По словам Шакиры, развод с мужчиной был самым сложным временем в ее жизни. Ибо в то же время у ее отца проблемы со здоровьем, поэтому ей приходится сражаться "на разных фронтах".

Иногда мне просто кажется, что все это плохой сон и что в какой-то момент я проснусь. Но это действительность. И что также реально, это разочарование, когда я вижу, как что-то священное и особенное, которыми я думала, были наши отношения с отцом моих детей, превращаются в что-то отвратительное и обесцененное прессой. Как я уже сказала, это, вероятно, самое темное время в моей жизни,

– сказала звезда.



Шакира / Фото Elle

Что было известно об их разводе раньше