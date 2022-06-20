"Сгорело все": Саша Положинский попал под обстрел на фронте

Еще в феврале Саша Положинский подписал контракт с ВСУ, а несколько недель назад уехал на фронт. Его батальон выбрался из горячей точки, но попал под вражеский обстрел. У бойцов сгорели все вещи.

50-летний Александр Положинский служит в рядах 47-го отдельного батальона ВСУ. На днях он с собратьями вернулся с фронта. К счастью, все они вышли слаженно, организованно, никто не пострадал, но во время российской атаки сгорел автомобиль с их вещами. Так что бойцов надо перекомплектовать.

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У Положинского на фронте сгорели все вещи

У меня и еще у многих ребят сгорело все, у других – только часть вещей. Остался только с тем, что было на мне. Почти все, подаренное вами на день рождения, и куча других приятных, важных и полезных вещей, к сожалению, пошли пеплом,

– признался Александр Положинский.

Сгорели не только личные вещи, их техника – автомобили и генераторы – тоже пострадала: "Что-то уничтожено, что-то выведено из строя, что-то держится из последних сил". Поэтому бывший лидер группы "Тартак" попросил поклонников о помощи.

"На своих счетах сохранил еще немало присланных вами ранее средств, но их всех и близко не хватит, чтобы покрыть сейчас все потребности – мои личные и всего подразделения", – обратился Положинский к подписчикам, а реквизиты оставил в комментариях.

То, что осталось от авто с вещами батальона Саши Положинского / Фото из фейсбука музыканта

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Звезды в ВСУ воюют по-настоящему

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развеял миф, что у звезд на службе есть привилегии. Он признался, что они такие же солдаты, как и другие – хоть и бегают красивые в форме, но все "пристреляны, биты, выполняют свою работу как один". Певец также добавил, что присягу ВСУ приносит не только звездный бомонд, но и бизнесмены, миллионеры, владельцы заводов. Телеведущий Даниэль Салем получил контузию и потерял слух на левое ухо во время боевого выхода на Николаевщине. В тот день, 16 июня, россияне "начали забрасывать их всем, чем можно", а четверо наших защитников получили ранения.

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