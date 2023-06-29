Лычаковский районный суд Львова удовлетворил иск популярного украинского писателя Сергея Жадана о разводе с супругой. Известно, что супруги попросили рассматривать дело в их отсутствие, поэтому на заседание суда, которое состоялось 26 июня, никто из звездной пары не явился.

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Детали о разводе Жадана и Куницыной

В материалах дела указано, что супруги давно не живут семейной жизнью и не поддерживают общий быт. О разводе артиста с женой стало известно весной этого года после того, как писателя увидели на прогулке с украинской певицей Кристиной Соловей.

К слову, это был второй брак артиста. Ранее Сергей Жадан был женат на режиссере харьковского театра Светлане Олешко, от которой имеет сына Ивана. В декабре 2009 года писатель женился на Ирине Куницыной.