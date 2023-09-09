Артистка выступила на event-площадке ArtHall D12 в Шевченковском районе. И хотя событие было благотворительным, хейтеры нашли за что раскритиковать звезду.

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Соловий собрала средства на ВСУ

Певица высказалась о военных, которые смогли попасть на концерт, и которые в это время были в окопах.

Вы наша сила и сила. Вы – титаны нашей Независимости, благодаря вам эта встреча под киевским небом вообще стала возможной. До следующего момента, мои неутомимые, мои непобедимы,

– обратилась Кристина Соловий.

Во время выступления певице удалось собрать 102 тысяч гривен на авто для защитников на востоке Украины.

Соловий раскритиковали за наряды

На концерт звезда выбрала яркий образ – короткое красное асимметричное платье-бюстье с воланами.

Образ Кристины Соловий на концерте / Фото с ее инстаграммы

Однако подписчики захейтили певицу:

"Зачем такое короткое платье, это уже пошлость".

"Это совсем некстати так все напоказ выставлять. Голосом нужно брать публику, а не практически голым телом".

"Кажется, что фотосессия для Playboy не отпускает госпожу Кристину".

"Здесь срочно нужен стилист. Этот образ юной Лолиты уже совсем неуместен".

"А что это за прикол с голой жаждой?"

"Ох, платье... Она больше открывает, чем прикрывает".

"Скоро голышом будет. Это для кого?"

Однако поклонники вступились за Кристину Соловий. Они оставили в комментариях много комплиментов:

"Это потрясающее фото, Кристинка! Обнимаю".

"Крутые ракурсы!"

"Ножки очень хорошие, есть на что посмотреть".

"Ну какая же красавица, просто вау!"

"Ты украшаешь своей юностью нашу столицу".

"Повезло Жадану".

Кристине Соловий приписывают роман с Жаданом

Поклонники уже несколько месяцев говорят о отношениях пары. Еще в начале мая в сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан гуляют за ручки.

В июне во время пресс-конференции книги во Львове писатель сидел возле Кристины. Они перешептывались и мило улыбались друг другу.

А 24 июня во Львове на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Кристины Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались, что подогрело внимание поклонников.

В эфире "Завтрака с 1+1" Сергей Жадан высказался об отношениях с певицей. Он ответил завуалированно: "У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ".

Добавим, что Сергей Жадан в этом году развелся с женой Ириной Куницыной. С ней музыкант был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию. Кстати, это был второй брак писателя.