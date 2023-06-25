Напомним, что Соловий комментировала роман с Жаданом, сообщает 24 Канал. Она отношения не подтвердила, но и не опровергла: "Буду благодарна, если оставите мою личную жизнь для меня".
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Совместным дуэтом во Львове пара снова подогрела сплетни о романе. Ведь на сцене Кристина Соловий пела вместе с Сергеем Жаданом. Они постоянно были рядом и занимались.
В сети поклонники опубликовали несколько видео с концерта. Примечательно, что атмосфера между парой была романтичной или даже страстной. Они все время были рядом и не смотрели на зрителей – их внимание было приковано друг к другу.
В какой-то момент Жадан и Соловий начали обниматься. Зрители в это время бурно зааплодировали.
Напомним, что на днях писатель и певица заинтриговали сеть общим видео. На фоне слухов об их романе они обратились к поклонникам и пригласили их на концерт в Дрогобыче 25 июня, где будут петь вместе.
На видео они улыбаются и выглядят счастливо. Соловий стояла за Жаданом и игриво "стреляла" глазами. Артисты планируют собирать средства в помощь военным.
Что известно о тайном романе Жадана и Соловий:
- В начале мая в сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан, старше певицы на 18 лет, гуляют за ручки.
- Также стало известно, что в апреле этого года Жадан подал на развод с Ириной Куницыной. С ней музыкант был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию.
- А во время пресс-конференции книги "Птица" во Львове писатель сидели рядом с Кристиной. Они иногда перешептывались и мило улыбались друг другу. Кроме того, 22 мая они вместе выступят на благотворительном концерте.
- Ранее Жадан бесплатно снялся в клипе Кристины Соловий, где у них был страстный поцелуй. Кроме того, он сказал, что певица – его любимая артистка.