Слухи об отношениях Жадана и Соловий распространились весной 2023 года. В мае пора "засветилась" на прогулке, они держались за руки.
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Видео пары взбудоражило сеть
22 августа звезды снова записали общее видео. В ролике Жадан и Соловий пригласили фанатов на презентацию артбука "Птица: стихи, ставшие песнями". Событие пройдет в Киеве в среду, 23 августа.
На видео пара встала в очень красивый нарядах. Сергей был в черном костюме, а Кристина надела эффектное красное платье.
В то же время поклонники в комментариях к видео сразу начали обсуждали роман пары. Украинцы не скрывают, что хотят видеть Жадана и Соловий вместе:
- "Давайте уже женитесь".
- "Думал, на свадьбу приглашаете".
- "О, Серж и Христя снова вместе. Горько!"
- "Точно новая любовница Жадана".
- "Какие вы красивые".
- "Я одна зашла комментарии почитать?".
Жадан прокомментировал отношения с Соловий
На днях в эфире "Завтрака с 1+1" писатель высказался об отношениях с певицей. Ведущая спросила Сергея, есть ли между ними любовь и совместные творческие планы.
У нас в будущем новая песня. Вчера снимали клип, поэтому ждите премьеры. Мне кажется, это исчерпывающий ответ на ваш вопрос,
– ответил Жадан.
Действительно ли между Жаданом и Соловой роман
- Соцсети уже несколько месяцев "гудят" об отношениях пары. Напомним, что в начале мая у сети появилось видео, на котором Кристина Соловий и Сергей Жадан гуляют за ручки.
- В июне во время пресс-конференции книги "Птица" во Львове писатель сидел возле Кристины. Они иногда перешептывались и мило улыбались друг другу.
- А 24 июня во Львове на сольном концерте группы "Жадан и Собаки" Кристины Соловий вместе с писателем спела совместную композицию. Исполнители на сцене держались за руки и обнимались, что подогрело внимание поклонников.
- Добавим, что Сергей Жадан в этом году развелся с женой Ириной Куницыной. С ней музыкант был в браке 15 лет и имеет от нее 10-летнюю дочь Марию. Кстати, это был второй брак писателя.