В тревожное время Украину поддерживают наши и мировые звезды, и среди русских есть те, кто не боится говорить правду о войне. Российский и советский музыкант Андрей Макаревич на днях обратился к гражданам России.

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Андрей Макаревич просит прекратить "безумие"

Лидер группы "Машина времени" записал видео, в котором обратился к россиянам. Он заявил, что почти каждый россиянин имеет друзей и родственников в Украине. Артист подчеркнул, что убийства нужно остановить.

Почти у каждого россиянина в Украине есть либо друг, хотя бы один, либо знакомый, либо родственник. И сейчас мы стреляем в них. Что вообще происходит? Прекратите безумие немедленно. Всеми силами,

– сказал Макаревич.

Андрей Макаревич обратился к россиянам / Видео с фейсбука

Заметим, уже не в первый раз Андрей Макаревич публикует сообщения о российской агрессии. Ранее он осуждал действия Кремля и делился мыслями о войне, начатой Россией. "Ну что, мы до сих пор думаем, что мы несем мир и независимость на Донбасс? Или всё-таки напали на Украину?" – писал артист.