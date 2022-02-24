Исполнитель, который с апреля 2021 года при содействии СБУ включен в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, не остался в стороне от вторжения России на территорию Украины. Правда, непонятно, к кому он обратился в инстаграм-сторис.

К слову Сделал серьезный просчет, – Стивен Кинг о нападении Путина

Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядей? И вообще, на**й воевать, если можно тра****ся, пить вино и танцевать. Не понимаю... Воевать уже не модно,

– написал Алишер Валеев (настоящее имя артиста)

Моргенштерн обратился к военным: фото из инстаграм-сторис

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Что известно о Моргенштерне