Исполнитель, который с апреля 2021 года при содействии СБУ включен в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, не остался в стороне от вторжения России на территорию Украины. Правда, непонятно, к кому он обратился в инстаграм-сторис.
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Товарищи солдаты, а в чем прикол идти умирать по приказу больших дядей? И вообще, на**й воевать, если можно тра****ся, пить вино и танцевать. Не понимаю... Воевать уже не модно,
– написал Алишер Валеев (настоящее имя артиста)
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Что известно о Моргенштерне
- 28 апреля 2021 года его внесли в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Таким образом Моргенштерн не сможет ездить на гастроли в Украину.
- Россиянин пытался отменить это решение через Окружной административный суд Киева, но там оставили иск без внимания.
- В сентябре 2021 года СБУ подтвердила, что пребывание Алишера в черном списке Минкульта автоматически запрещает любую концертную деятельность в Украине.