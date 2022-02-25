Инстаграм-лента на второй день агрессивного вторжения России в Украину развевается сине-желтыми цветами, где звезды призывают украинцев сплачиваться, а россиян – выйти на улицы и заявить о своем недовольстве политикой Кремля. Также блоггеры начали публиковать обращение в НАТО, которое 25 февраля созвало срочный саммит по военной агрессии в Украине.

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Саммит должен начаться в 16:00 по киевскому времени. Чтобы НАТО помогло контролировать небо, в альянс обращаются тысячи украинцев в социальных сетях, обозначающих их в своих сообщениях.

"Мы умираем!"

Относительно блогеров-миллионников, имеющих огромные аудитории как в Украине, так и за рубежом, внести лепту полезного в "медиафронт" решили отрезанная от Украины Алина Френдий из-за поездки в Милан. Там накануне она выходила на митинг и призвала иностранных журналистов к освещению агрессии России.

Блоггеры просят НАТО "закрыть" небо над Украиной / Фото из инстаграмма Френдий

Похожие публикации сделала пара влюбленных – Александр Волошин и Анна Тринчер, а также блогер из Ивано-Франковска Александра Пустовит. Чувствительным видео еще поделилась украинская блоггерша Ксюша Манекен, которая со слезами на глазах призывает помощь в НАТО.

В своих инстаграм-сторис также попросили помощь в НАТО блоггеры Юлия Вербинец, Татьяна Пренктович, Татьяна Кодзяева, Петр Заставный и другие.