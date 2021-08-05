Это электрический стул, – Притула о судействе в шоу "У Украины есть талант"

Шоумен и волонтер Сергей Притула стал судьей шоу "У Украины есть талант" вместе с Ксенией Мишиной и Евгением Котом. Мужчина признался, что не ожидал увидеть столько талантов и кому-то придется все же отказать.

Для Сергея Притулы такой опыт – совершенно новый, ведь раньше он работал или ведущим, или капитаном какой-то команды. Сейчас ему приходится выбирать, кого оставлять в проекте, а кого отправлять домой. Сезон обновленного шоу обещают выпустить уже этой осенью, а пока идут съемки.

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"Делаю вид, что работа в "У Украины есть талант"– это весело и спокойно. Но в реале – это электрический стул. Если раньше я считал, что самое сложное в работе – это сказать фразу: "Вы уволены", то сейчас я понимаю, что это и рядом не стоит с коротким "нет" к участнику талант-шоу. Украина богата талантами. Очень! Мощная школа эстрадно-циркового искусства, невероятные вокалисты, фантастические музыканты, боги хореографии", – поделился впечатлениями Притула.

Интересные детали из шоу "У Украины есть талант"