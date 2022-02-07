В прошлом году на конкурсе Евровидения Украину представляла группа Go_A, которая победила в финале Национального отбора в 2020 году, сообщает 24 канал. Однако тогда конкурс в Роттердаме отменили и участие музыкантов автоматически перенеслось на 2021 год. Соответственно новый отбор никто не проводил, а коллектив просто заменил песню Solovey на SHUM, с которой получил 5 место в финале конкурса.

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Национальный отбор Евровидения-2022

Теперь 12 февраля свои композиции представляют абсолютно новые коллективы, которые в основном "родились" во время пандемии и смогли попасть в восьмерку лучших из около 300 поданных заявлений на конкурс. Именно они покорили организаторов украинского Евровидения своими синглами и теперь смогут в прямом эфире доказать свои силы требовательным зрителям и судьям.

Какие композиции подготовили вокалисты и группы – читайте и выбирайте своих любимых артистов, которые достойно представят Украину в мае на международном конкурсе Евровидения.

Alina Pash – Тіні забутих предків / Shadows of Forgotten Ancestors: ​смотреть видео онлайн

Cloudless – All Be Alright: смотреть видео онлайн

KALUSH Orchestra – Стефанія: смотреть видео онлайн

Barleben – Hear My Words: смотреть видео онлайн

Michael Soul – Demons: смотреть видео онлайн

Our Atlantic – Моя любов: смотреть видео онлайн

ROXOLANA – GIRLZZZZ: смотреть видео онлайн

WELLBOY – Nozzy Bossy: смотреть видео онлайн (презентация будет 11 февраля)