За право представить Украину в престижном песенном конкурсе Евровидение-2022, который пройдет в Турине, будут бороться 8 исполнителей. Транслировать будут прямой эфир на всех платформах Суспільного в 18:30. Прямая трансляция будет также доступна на сайте Showbiz 24.

К слову Евровидение-2022: что известно о восьми финалистах Нацотбора

Где и когда смотреть Нацотбор Евровидения-2022

Все платформы Суспільного будут транслировать Национальный отбор.

Телевидение:

телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Диджитал:

фейсбук-страницы Суспільне Евровидение и UA: Перший,

ютуб-канал Суспільне Евровидение,

сайт eurovision.ua,

мобильное приложение suspilne.tv.

Слушать:

Радио Промінь.



Где смотреть Нацотбор / Фото из инстаграма Суспільного

Как известно, 8 финалистов выбрали из 284 заявок на участие в конкурсе. В этом году организаторы отказались от двух полуфиналов и проведут только финал, в котором зрители узнают, кто будет представлять Украину на шоу.

За эту особую возможность будут бороться такие исполнители:

Cloudless

Barleben

Michael Soul

Our Atlantic

Alina Pash

Kalush Orchestra

ROXOLANA

WELLBOY



