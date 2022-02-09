За право представить Украину в престижном песенном конкурсе Евровидение-2022, который пройдет в Турине, будут бороться 8 исполнителей. Транслировать будут прямой эфир на всех платформах Суспільного в 18:30. Прямая трансляция будет также доступна на сайте Showbiz 24.

К слову Евровидение-2022: что известно о восьми финалистах Нацотбора

Где и когда смотреть Нацотбор Евровидения-2022

Все платформы Суспільного будут транслировать Национальный отбор.

Телевидение:

  • телеканал UA: ПЕРШИЙ.

Диджитал:

  • фейсбук-страницы Суспільне Евровидение и UA: Перший,
  • ютуб-канал Суспільне Евровидение,
  • сайт eurovision.ua,
  • мобильное приложение suspilne.tv.

Слушать:

  • Радио Промінь.


Где смотреть Нацотбор / Фото из инстаграма Суспільного

Как известно, 8 финалистов выбрали из 284 заявок на участие в конкурсе. В этом году организаторы отказались от двух полуфиналов и проведут только финал, в котором зрители узнают, кто будет представлять Украину на шоу.

За эту особую возможность будут бороться такие исполнители:

  • Cloudless
  • Barleben
  • Michael Soul
  • Our Atlantic
  • Alina Pash
  • Kalush Orchestra
  • ROXOLANA
  • WELLBOY