Знаменитый украинский шоумен и политик Сергей Притула отправился на отдых в Дубай. Он отметил, что это первый зарубежный отпуск с семьей за последний год.

Множество звезд украинского шоу-бизнеса уже успели отдохнуть за границей и вернуться в Украину. Зато Сергей Притула лишь отправился на солнечный курорт. После отпуска в Карпатах ведущий с женой и детьми полетели в Объединенные Арабские Эмираты.

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Сергей Притула отдыхает в Дубае с семьей

Знаменитость признался, что из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений более года не выезжал за границу. Однако в феврале все же решился на семейный отпуск.

Сергей Притула признался, что перед выбором курорта советовался с друзьями, какое направление сейчас лучше выбрать. Те якобы настаивали на Мальдивах и Омане, однако ведущий остановился на Дубае. Но в заметке заверил публику, что отдыхает в Железном Порту на Херсонщине.

Поспрашивали у друзей, какие сейчас направления являются популярными. Одни "топили" за Мальдивы. Другие сказали, что очень интересные впечатления могут быть от Омана! Но мне показалось, что они меня троллят, поэтому, как видите, мы с семьей выбрали Железный Порт,

– с юмором написал шоумен.

За сутки пост Сергея Притулы прокомментировали более тысячи пользователей. Все они оценили юмор звезды и поддержали его, "удивившись", как отстроили Железный Порт.

А я то думал, где же такой крутой отель построили, а это Железный Порт;

Желаю вам, Сергей, нормальную "зарплату", чтобы каждый год позволять себе "Железный Порт";

А еще говорят, что ничего не строится. А вон как Железный Порт отстроили;

Я сразу подумал Лазурное;

Никогда не был в Железном Порту, но теперь есть желание посетить;

А я так смотрю, что Железный Порт так смахивает на Дубай.

Фото Сергея Притулы с дочкой в Дубае

Сообщение ведущий дополнил трогательным фото с 3-летней дочкой Соломией. Они позировали на фоне известного 5-звездочного отеля Бурдж-эль-Араб, который и "выдал" настоящее место отдыха шоумена. Сергей Притула предстал в шортах с обнаженным торсом, а на руках держал малютку в сплошном синем купальнике со звездочками и шляпе.

Соломия не скрывала своего счастья от отдыха посреди зимы и весело махала руками. В кадре звезда появился только с дочкой, однако, похоже, жена Екатерина и сын от первого брака Дмитрий также отправились на отдых в Дубай.

Кто из украинских звезд недавно отдыхал за границей:

Певица Ирина Федишин с мужем и сыновьями недавно вернулась из Доминиканы. Они успели провести утро в горах, посетить город миллионеров, поиграть в гольф и насладиться океаном.

"Холостячка" Ксения Мишина с сыном Платоном, возлюбленным Александром Эллертом и его дочкой Элей также отдыхали в Доминиканской Республике.