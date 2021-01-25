Обычно украинские звезды шоу-бизнеса выбирают теплые края для зимнего отдыха. Зимой они любят нежиться на солнце и выставлять в соцсети фото в купальнике. Однако есть и те, которые выбирают экстримальные зимние виды спорта, чтобы выйти из зоны комфорта и зарядиться энергией на новые проекты.

В этом году многие известные украинцы отдыхали в Буковеле. Учитывая карантин и закрытые границы, они выбирают путешествовать по Украине. Поэтому любителей зимних видов спорта теперь станет значительно больше. Самым популярным спортом, который любят украинские звезды, являются лыжи.

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Тина Кароль

В этом году Тина Кароль встречала Новый год не на работе. Звезда решила отказаться от корпоративов и поехать в Карпаты. Она осталась там на несколько дней, чтобы отдохнуть от работы и городского хауса, и провести время с сыном Вениамином. Они жили высоко в горах, в поселке, где вокруг густой лес. Тина Кароль с Вениамином каталась на лыжах и делились их совместными фото в соцсетях.

Леся Никитюк

Леся Никитюк также решила не щеголять стройным загорелым телом где-то на Мальдивах, а выбрала зимний отдых в Буковеле. Телеведущая встречала там Новый Год и осталась еще на несколько дней, чтобы покататься на лыжах и посетить спа-процедуры. Звезда подписала фото в соцсетях в своем стиле: "Купила лыжи, палки, костюм, очки, носочки и даже термотрусики! Зачем? Правильно, чтобы сфоткаться в Буковеле в лобби в отеле".

Сергей Притула

Сергей Притула на зимних каникулах тоже поехал отдыхать в горы. Как он сам неоднократно говорил, украинские Карпаты – это его место силы. В соцсетях он поделился фото в бассейне на дворе с подписью: "Ничто так не согревает в Карпатах, как добрая ледяная купель после бани!".

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Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская вместе с семьей отдыхала в Карпатах. Они встретили Новый год в Яремче, а затем отправились на Буковель кататься на лыжах. Ольга выставляла в соцсети фото с красивыми карпатскими пейзажами. К слову, несколько лет подряд Ольга вместе с мужем и дочкой принимали участие в "Звездных зимних играх" в Буковеле, где соревновались в ловкости катания на лыжах в одной из олимпийских дисциплин.

Камалия

В этом году впервые на Буковель поехала певица Камалия вместе с семьей. "Благодаря коронавирусу, когда для многих закрыты другие горнолыжные курорты (в Альпах, например), мы решили посетить Буковель и были приятно удивлены уровнем услуг. Это еще не Европа, но не очень далеко", – написала в сети Камалия. Также певица отметила, что цены достаточно высокие, и не каждый может себе позволить поехать с семьей на лыжи.

Виктор и Катерина Павлики

Будущие родители Виктор и Екатерина Павлики тоже этой зимой отдыхали в Карпатах. Однако на этот раз на лыжах катался только Виктор. Его молодая жена просто отдыхала в отеле, ведь она ждет рождения малыша.

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Александр Педан

Ну и самым большим экстрималом среди украинского шоу-бизнеса заслуженно можно считать Александра Педана. Он каждый раз пробует новые виды спорта и выходит из зоны комфорта. В этом году он отдыхал в "непопсовых Карпатах", в селе Пилипец. Теледучий катался на лыжах и сноуборде, и практиковал фрирайд. Кстати, несколько лет назад Педан покорил самую высокую точку Западной Европы – Монблан.

Автор: Соломия Борух