Знаменитий український шоумен і політик Сергій Притула відправився на відпочинок у Дубаї. Він наголосив, що це перша закордонна відпустка з сім'єю за останній рік.

Безліч зірок українського шоу-бізнесу вже встигли відпочити за кордоном і повернутися в Україну. Натомість Сергій Притула лише відправився на сонячний курорт. Після відпустки в Карпатах ведучий з дружиною і дітьми полетіли в Об'єднані Арабські Емірати.

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Сергій Притула відпочиває в Дубаї з сім'єю

Знаменитість зізнався, що через пандемію коронавірусу та карантинні обмеження понад рік не виїжджав за кордон. Однак в лютому все ж наважився на сімейну відпустку.

Сергій Притула зізнався, що перед вибором курорту радився з друзями, який напрямок нині краще обрати. Ті нібито наполягали на Мальдівах та Омані, однак ведучий зупинився на Дубаї. Проте в дописі запевнив публіку, що відпочиває в Залізному Порту, що на Херсонщині.

Попитались у друзів, які зараз напрямки є популярними. Одні "топили" за Мальдіви. Інші сказали, що дуже цікаві враження можуть бути від Оману! Але мені здалося, що вони мене тролять, тому, як бачите, ми з сім'єю обрали Залізний Порт,

– з гумором написав шоумен.

За добу пост Сергія Притули прокоментували понад тисячу користувачів. Всі вони оцінили гумор зірки та підтримали його, "здивувавшись", як розбудували Залізний Порт.

А я то думав, де ж такий крутий готель побудували, а то Залізний Порт;

Бажаю вам, Сергію, нормальну "зарплатню", щоб кожного року дозволяти собі "Залізний Порт";

А ще кажуть, що нічого не будується. А он як Залізний Порт відбудували;

Я відразу подумав Лазурне;

Ніколи не був у Залізному Порту, але тепер є бажання відвідати;

А я так дивлюсь, що Залізний Порт так змахує на Дубаї.

Фото Сергія Притули з донькою в Дубаї

Допис ведучий доповнив зворушливим фото з 3-річною донечкою Соломією. Вони позували на тлі відомого 5-зіркового готелю Бург-ель-Араб, який і "видав" справжнє місце відпочинку шоумена. Сергій Притула постав у шортах з оголеним торсом, а на руках тримав крихітку в суцільному синьому купальнику з зірочками та капелюсі.

Соломія не приховувала свого щастя від відпочинку посеред зими й весело махала руками. У кадрі зірка з'явився лише з донькою, однак, схоже, дружина Катерина та син від першого шлюбу Дмитро також відправились на відпочинок у Дубаї.

Хто з українських зірок нещодавно відпочивав за кордоном:

Співачка Ірина Федишин з чоловіком і синами нещодавно повернулася з Домінікани. Вони встигли провести ранок у горах, відвідати місто мільйонерів, пограти в гольф і насолодитися океаном.

"Холостячка" Ксенія Мішина з сином Платоном, коханим Олександром Еллертом і його донькою Елею також відпочивали в Домініканській Республіці.