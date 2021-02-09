Главная героиня романтического проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее избранник Александр Эллерт вместе с детьми отдыхают в Доминикане. Актриса показала, как она на пляже лакомится кокосом, а также, как катается на квадроцикле.

Ксения Мишина и Александр Эллерт отправились на долгожданный отдых. Влюбленные присоединились к числу звездных коллег, отдыхающих в теплых странах. Для зимнего отпуска пара выбрала жаркую Доминикану.

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Мишина и Эллерт в Доминикане

Чтобы разнообразить отдых на острове, пара решила вместе с детьми отправиться на прогулку на квадроциклах. Они ездили вдоль береговой линии, рассматривали местную природу и просто получали удовольствие от каждого момента.

Семья сфотографировалась на квадроциклах на фоне океана и красивых пальм. На лицах Ксении, Александра, Эли и Платона сияют улыбки. Они счастливы, что имеют возможность так отдохнуть, понежиться на солнышке и насладиться купанием в океане.



Мишина с Эллертом и детьми на отдыхе в Доминикане / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Также актриса показала как на пляже, облокотившись на сруб дерева, пьет вкусный кокос. Она позировала в бежевом купальнике, который подчеркнул прелести фигуры. Длинные роскошные волосы она собрала в хвост сверху, они были мокрые после плавания.

"Крутой день был сегодня. Каждый раз удивляюсь, какая красивая наша планета, какая удивительная фантазия у нашего Создателя и сколько прекрасных возможностей в нашем пространстве. Могу купить в отеле за 3 доллара свой любимый кокос, а могу гнать на квадроцикле по берегу Атлантического океана посреди пальм, останавливаться, сбивать кокосы, разбивать их о камни и наслаждаться дарами и никому ничем не быть обязанной. Люблю каждый момент. Спасибо каждой секунде", – написала в публикации Мишина.



Ксения Мишина на пляже в Доминикане / Фото из инстаграма Ксении Мишиной