Ирина Федишин показала утро в Доминиканских горах: семейные снимки
Известная украинская певица Ирина Федишин продолжает отдыхать в Доминикане с семьей. На днях она опубликовала новые фото и похвасталась, как встречает утро.
Популярная украинская певица Ирина Федишин снова очаровала фанов красивой серией снимков. Она показала, как с семьей встречает утро в Доминиканских горах.
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Новые фото Ирины Федишин
Артистка из Львова почти ежедневно публикует новые фотографии с отдыха. На этот раз она показала утро в Доминиканских горах.
Перед камерой Ирина Федишин позировала на качелях, на фоне живописных гор. Возле певицы сидели ее сыновья – Юрий и Олег, в футболках и шортах. Также сбоку позировал муж и продюсер певицы Виталий Човнык. Именно он организовал поездку для семьи.
Ирина Федишин появилась в лаконичном черном топе и джинсовых мини-шортах с бахромой. Она дополнила яркий летний образ массивным ожерельем из камней. Также певица надела большую соломенную шляпу и розовые солнцезащитные очки.
Ирина распустила длинные белокурые волосы и уложила их нежными волнами. На лице артистка сделала красивый макияж, что удачно завершал образ. Она подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила насыщенной розовой помадой.
Для просмотра всех фото листайте вправо:
Поклонников в который раз покорили волшебные фото Ирины Федишин:
- Фото невероятные;
- Красота природы и красивые вы на ее фоне;
- Вы счастливые люди, восхищаюсь вами! Просто невероятная красота;
- Фото очень красивые;
- Замечательные фото.
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