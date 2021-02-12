Известная украинская певица Ирина Федишин продолжает отдыхать в Доминикане с семьей. На днях она опубликовала новые фото и похвасталась, как встречает утро.

Популярная украинская певица Ирина Федишин снова очаровала фанов красивой серией снимков. Она показала, как с семьей встречает утро в Доминиканских горах.

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Новые фото Ирины Федишин

Артистка из Львова почти ежедневно публикует новые фотографии с отдыха. На этот раз она показала утро в Доминиканских горах.

Перед камерой Ирина Федишин позировала на качелях, на фоне живописных гор. Возле певицы сидели ее сыновья – Юрий и Олег, в футболках и шортах. Также сбоку позировал муж и продюсер певицы Виталий Човнык. Именно он организовал поездку для семьи.

Ирина Федишин появилась в лаконичном черном топе и джинсовых мини-шортах с бахромой. Она дополнила яркий летний образ массивным ожерельем из камней. Также певица надела большую соломенную шляпу и розовые солнцезащитные очки.

Ирина распустила длинные белокурые волосы и уложила их нежными волнами. На лице артистка сделала красивый макияж, что удачно завершал образ. Она подчеркнула глаза стрелками, а губы накрасила насыщенной розовой помадой.

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Поклонников в который раз покорили волшебные фото Ирины Федишин: