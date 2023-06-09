"Копия папы": Сергей Бабкин посетил родной Харьков и показал своих родителей

Сергей Бабкин уехал из Харькова после начала полномасштабного вторжения. Однако артист время он времени посещает родной город, ведь там до сих пор живут его родители. На этой неделе Бабкин снова приехал в Харьков и показал фото с родными.

В феврале этого года Сергей Бабкин с супругой побывал в родном Харькове, чтобы сыграть сольный концерт. Он впервые с момента полномасштабного вторжения вошел в свою квартиру, его жена расплакалась прямо на пороге.

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Теперь артист снова посетил Харьков. Так получилось благодаря его туру – он выступил 6 июня и имел несколько свободных дней. А уже 9 июня Сергей отправился в Днепр. Вместе с ним была и его супруга Снежана.

Артист сообщил подписчикам, что навестил родителей и показал семейное фото. "Харьков, дом, родители", – лаконично подписал фото Бабкин.



Сергей Бабкин с родителями / Фото с его инстаграммы

Поклонники были рады увидеть Бабкина в Харькове с родителями. Они написали ему приятные слова в комментариях и отметили, что Сергей сильно похож на своего папу.

Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине Сергей Бабкин с семьей переехал из Харькова в Днепр, а в марте как многодетный отец трех малолетних детей уехал в Германию.

Артист не был в Украине почти восемь месяцев, а потом вернулся. И сразу уехал в родной город. Тогда он набил себе патриотическую папу из пяти букв "ДВМЗУ" - "Добрый вечер, мы из Украины". А в ноябре прошлого года Бабкин выступил с уличным концертом возле метро. Музыкант собрал фанов в снегу под открытым небом.