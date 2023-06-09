В феврале этого года Сергей Бабкин с супругой побывал в родном Харькове, чтобы сыграть сольный концерт. Он впервые с момента полномасштабного вторжения вошел в свою квартиру, его жена расплакалась прямо на пороге.

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Теперь артист снова посетил Харьков. Так получилось благодаря его туру – он выступил 6 июня и имел несколько свободных дней. А уже 9 июня Сергей отправился в Днепр. Вместе с ним была и его супруга Снежана.

Артист сообщил подписчикам, что навестил родителей и показал семейное фото. "Харьков, дом, родители", – лаконично подписал фото Бабкин.



Сергей Бабкин с родителями / Фото с его инстаграммы

Поклонники были рады увидеть Бабкина в Харькове с родителями. Они написали ему приятные слова в комментариях и отметили, что Сергей сильно похож на своего папу.

Напомним, что с началом полномасштабной войны в Украине Сергей Бабкин с семьей переехал из Харькова в Днепр, а в марте как многодетный отец трех малолетних детей уехал в Германию.

Артист не был в Украине почти восемь месяцев, а потом вернулся. И сразу уехал в родной город. Тогда он набил себе патриотическую папу из пяти букв "ДВМЗУ" - "Добрый вечер, мы из Украины". А в ноябре прошлого года Бабкин выступил с уличным концертом возле метро. Музыкант собрал фанов в снегу под открытым небом.