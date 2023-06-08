О своем возвращении в Украину Алина рассказала в Instagram-stories. Ранее блоггер показывала курьезное видео, как забрала домой телевизор из мусорника в Калифорнии.

Интересно Катя Репяхова привезла сына к пожилой маме Павлика: трогательное видео

Шаманская опубликовала видео с кадрами из столицы. "Киев, то есть дома", - написала она и добавила плачущий смайлик.



Алина Шаманская вернулась в Украину / Фото с ее инстаграм-сторис

Блогерша отметила, что совет наконец приехать в Украину. Впрочем, последние события, которые произошли в Херсонской области из-за подрыва Каховской ГЭС, разрывают Алине сердце.

"Я счастлива быть дома. Но боль от событий больше того счастья... Я пока в трансе...", - поделилась блоггерша.

В Украине блоггер встретили ее друзья. Они подарили Алине сине-желтые воздушные шарики, надутые гелием и хризантемы. "Спасибо, что друзья встретили и устроили маленький праздник", – написала девушка.



Друзья встретили Шаманскую в Киеве / Фото с ее инстаграм-сторис

Похоже, что блоггер вернулась не навсегда. Ведь из-за полномасштабной войны Алина Шаманская живет с сыном Артуром в США. Новый дом знаменитости расположен недалеко от Лос-Анджелеса.

К слову, жена Монатика целый год войны жила с детьми в Варшаве, а в марте 2023 года она решилась вернуться в Киев. Певец устроил Ирине и детям теплый прием – украсил загородный дом флажками "Welcome" и шариками в форме любимых игрушек ребят.