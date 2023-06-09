У лютому цього року Сергій Бабкін з дружиною побував у рідному Харкові, щоб зіграти сольний концерт. Він вперше з моменту повномасштабного вторгнення зайшов до своєї квартири, його дружина розплакалася просто на порозі.

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Тепер артист знову відвідав Харків. Так вийшло завдяки його туру – він виступив 6 червня і мав кілька вільних днів. А вже 9 червня Сергій вирушив у Дніпро. Разом з ним була і його дружина Сніжана.

Артист повідомив підписникам, що провідав батьків та показав сімейне фото. "Харків, дім, батьки", – лаконічно підписав фото Бабкін.



Сергій Бабкін з батьками / Фото з його інстаграму

Шанувальники були раді побачили Бабкіна в Харкові з батьками. Вони написали йому приємні слова в коментарях та зазначили, що Сергій сильно схожий на свого тата.

Нагадаємо, що з початом повномасштабної війни в Україні Сергій Бабкін з сім'єю переїхав з Харкова до Дніпра, а в березні як багатодітний батько трьох малолітніх дітей виїхав до Німеччини.

Артист не був в Україні майже вісім місяців, а тоді повернувся. І одразу поїхав в рідне місто. Тоді він набив собі патріотичне тату з п'яти літер "ДВМЗУ" – "Доброго вечора, ми з України". А в листопаді минулого року Бабкін виступив з вуличним концертом біля метро. Музикант зібрав фанів у снігу просто неба.