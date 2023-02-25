Неделю назад Сергей Бабкин приехал в родной Харьков, чтобы сыграть сольный концерт, спеть для военных и впервые зайти в дом, из которого бежал под взрывы. Это впервые с момента полномасштабного вторжения России он перешагнул порог дома.

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Бабкины впервые вернулся в дом в Харькове

В Харькове Сергей Бабкин был несколько дней, так что успел заехать домой. Его жена Снежана открыла дверь и расплакалась прямо на пороге. Она показала заклеенные скотчем окна, аккуратно сложенные детские игрушки и дату на деревянном календаре – 24 февраля. Звездная пара даже успела пригласить друзей в гости на устрицы.

Замирающий миг,

– прокомментировала Снежана Бабкина.

Трогательное видео отозвалось тем, кто тоже покинул свой дом из-за войны, но мечтает вернуться навсегда:

Ольга Сумская: "Боже, до слез";

"Боже, до слез"; "Трогательно. Тоже мечтаю зайти в квартиру, не были там с 24.02. Дома время замерло";

"Как же хочется домой. А я даже не знаю, есть ли еще у нас дом";

"Идентичны ощущения при посещении родной квартиры. Сижу там и смотрю на стены. Люблю их безгранично. Вспоминаю лучше. И скучаю. И жду новой встречи. И победы. И возвращение домой";

"Боже, невозможно удержать слез. Плачу вместе с вами. Где бы ни был, не забудешь дом";

"Как мало оказывается нужно, чтобы мы были счастливы. Зайти домой и выпить на своей кухне горячего кофе. Слезы рекой. Пусть скорее будет мирное небо над Украиной";

"Главное, что все целое и есть куда возвращаться".

Напомним, Сергей Бабкин уже приезжал в Харьков после 24 февраля 2022 года, но дома, оказывается, не был. В ноябре он выступил с уличным концертом возле метро. Музыкант собрал фанов в снег под открытым небом, восхитившись своим несгибаемым городом.