Звездные супруги, Сергей и Снежана Бабкины, отправилась в Австрию. Уже через несколько дней музыканту сделают там операцию, а пока пара наслаждается прогулками в Вене. Жена артиста поделилась серией ярких фотографий с экскурсии.

Источник: инстаграм Снежаны Бабкиной

5 февраля в одной из больниц Вены Сергею сделают операцию на глаза. Именно это стало целью поездки Бабкиных в Австрию. Накануне важного дня влюбленные организовали экскурсию по Вене, чтобы отвлечься.

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Сергей и Снежана Бабкины в Вене

Сейчас в Австрии строгий карантин, все общественные места закрыты, в культурные заведения также нельзя попасть. Поэтому Сергей и Снежана договорились об экскурсии по улицам Вены. Пара невероятно счастлива, что воспользовалась такой возможностью. Женщина отметила, что это была одна из лучших экскурсий в ее жизни.

Вена – великолепная, очаровательная, величественная, умиротворенная, уютная, приятная. 3 часа восхищения и удивления! Информации было очень много,

– поделилась Снежана в посте.

Однако больше всего ей запомнился один биографический факт, который прозвучал во время прогулки. Экскурсовод рассказал, что Мария-Терезия – эрцгерцогиня Австрии из династии Габсбургов, жена императора Франца I Стефана Лотарингского, родила 16 детей.

Вы можете себе представить это? Я шокирована! Почти 20 лет в декрете! Рожать ребенка раз в год или два! Вау! Вот это мое самое яркое впечатление от Вены!

– написала в публикации Бабкина.

Также звездная жена опубликовала серию фотографий, которую сделала во время экскурсии. На них Снежана позировала вместе с любимым возле достопримечательностей Вены.



Сергей и Снежана Бабкины в Вене / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной



Снежана Бабкина в Вене / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной



Сергей и Снежана Бабкины в Вене / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной



Сергей и Снежана Бабкины в Вене / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной



Сергей и Снежана Бабкины в Вене / Фото из инстаграма Снежаны Бабкиной