Кортни Кардашян является одной из самых сексуальных женщин в мировом шоу-бизнесе. Ею восхищаются миллионы девушек в разных уголках мира. За инстаграм-страницей модели следят 116 миллионов пользователей сети, которые не оставляют без внимания ни одну публикацию.

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Особое любопытство вызывают провокационные сообщения. Кортни знает, как подчеркнуть прелести своего тела, поэтому часто предстает перед камерой в купальниках и откровенном наряде. Она будоражит воображение поклонников эротическими фотографиями. В 42-ый день рождения журналисты Showbiz 24 подготовили для вас подборку самых жарких фотографий американской телезвезды. Приятного просмотра!

Сексуальные фото дерзкой Кортни Кардашян