Винтаж подходит Холли Берри

Яркое и соблазнительное платье Гелли приобрела в магазине La Dolce Vita Vintage. Ее изюминками стали обнаженная спина и левая сторона платья, сшитая лишь несколькими черными полосками. Поэтому можно увидеть, что для образа актрисе не понадобилось белье.

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"Посредственный звонок, я повесила трубку..." – таинственно подписала фото звезда.

Ее сфотографировали на улице посреди пышной зеленой растительности, а сама она словно сбегала по лестнице вниз. На ее удивленном лице нет макияжа, а волосы имеют естественную укладку.



Сексуальная Гелли Берри / Фото из инстаграма актрисы

Стоит добавить, что в той же локации Холли несколько дней назад позировала в другом привлекательном образе – в коричневых штанах-джогерах, бюстгальтере в тон и босоножках. Похоже, Берри прекрасно и весело проводит время на карантине.