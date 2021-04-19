Миллиардерша, американская модель и звезда реалити Кайли Дженнер не стесняется демонстрировать аппетитную фигуру на камеру. Напротив, она обожает позировать в откровенных фотосессиях в эротическом наряде или вовсе без него.

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Дерзкое фото Кайли Дженнер

Знаменитость сделала фотографию на фоне невероятного вида и возле огромного бассейна. Похоже, модель снова решила отдохнуть и порелаксировать на теплом солнце.

Кайли Дженнер предстала перед камерой в розово-лиловом вязаном бикини на завязках. Купальник удачно подчеркивал пышные формы звезды и ее хрупкую талию, которую миллионерша украсила тонкой золотой цепочкой.

Также Кайли дополнила пикантный аутфит серебристой цепочкой с подвеской на шее и массивными серьгами-кольцами. Не остался незаметным и роскошный маникюр Дженнер в ярких тонах. Модель соблазнительно обратила голову к небу и закрыла глаза от удовольствия. Она распустила длинные волосы и позировала без макияжа, похваставшись природной красотой.



Кайли Дженнер / Фото из инстаграма Кайли Дженнер

Горячие образы Кайли Дженнер