Игривая британка Деми Роуз уверена в себе и знает, как подчеркнуть прелести своего тела. На днях она опубликовала очередную серию горячих снимков и завела свою 16-миллионную аудиторию подписчиков.

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Эротические фото Деми Роуз

Новая пикантная фотосессия знаменитой британской модели проходила в Испании на острове Ибица. Звезда позировала перед объективом на фоне волшебного пейзажа, что делало снимки по-особенному атмосферными.

Деми Роуз появилась в полосатой полупрозрачном красно-синем платье, которое переливалась цветами, на тонких бретелях. Длинный и облегающий наряд удачно подчеркивал пышные формы модели. Обольстительная британка не стеснялась демонстрировать изгибы, поэтому выпячивала аппетитные ягодицы и грудь на камеру. К тому же звезда не надела бюстгальтер и засветила очень откровенное декольте.

Соблазнительный аутфит Деми Роуз дополнила массивными золотыми серьгами, стильными солнцезащитными очками с голубыми стеклами, кольцами и браслетом на руке. Длинные волосы она собрала в высокий аккуратный пучок. Образ модели завершил красивый макияж с акцентом на губах.



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз



Деми Роуз / Фото из инстаграма Деми Роуз