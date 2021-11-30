Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блоггерами: что ответила жена ведущего
Источник:инстаграм Саши Пустовит
Украинская блоггерша Саша Пустовит была среди гостей громкой вечеринки Александра Залиско. Однако в развертывании скандала она обвинила ведущего Владимира Остапчука, опубликовавшего тогда фото с подписью "голодная блогерская туса". Кристина Горняк ответила блоггерке.
Обсуждения вокруг скандального дня рождения Александра Залиско до сих пор продолжаются. Да, о нем высказалась еще одна гостья – Александра Пустовит.
К теме Владимир Остапчук извинился за гуляния в годовщину Голодомора, но фаны не готовы простить
Пустовит обвинила Остапчука в скандале
Блоггерша опубликовала инстаграм-стороз, в котором заявила, что виновником этого скандала является ведущий Владимир Остапчук, опубликовавший "дыбильное и необдуманное стороз".
"Никаких связанных с Днем памяти жертв Голодомора названий вечеринки не было. Было дибильное и необдуманное сториз ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно. Я прошу прощения у всех украинцев, чьи чувства задело субботнее событие. Оправдываться и комментировать что-либо в дальнейшем я не могу. Я была гостей, которая пришла к другу", – написала Пустовит.
Саша Пустовит об Остапчуке / Скриншот инстаграм-сториз блоггерши
Также Пустовит возмутило то, что СМИ называют ее скандальной блоггершей: "Меня болит душа за то, что СМИ называют меня скандальной блоггершей. Мой блог – о добре и позитиве. Но о нем статьи не пишут, к сожалению".
Саша Пустовит о своем блоге / Скриншот инстаграм-сториз Саши Пустовит
Обратите внимание "Ему родиться в другой день?": как блогеры убеждают нас, что украинские ценности – ничто
Кристина Горняк ответила Пустовит
Жена Владимира Остапчука не смолчала и эмоционально ответила блоггерше. Кристина обратилась к Александре: "Хайп с разводом уже потерял свою силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро...".
Ответ Кристины Горняк / Скриншот инстаграм-сториз Кристины Горняк
Также Кристина опубликовала скриншот переписки с Александрой. Пустовит написала, что Горняк защищает своего мужа, однако стоит посмотреть на ситуацию не как жена ведущего, а как рядовой человек. Кристина ответила, что всем надо извиниться за этот поступок, а не скидывать вину на других.
После этого Саша Пустовит заблокировала Кристину Горняк в инстаграме.
Переписка Горняк и Пустовит / Скриншот инстаграм-сториз Кристины Горняк
Скандальная вечеринка блоггеров в День памяти жертв Голодомора
- 27 ноября, в День памяти жертв Голодомора, инстаграм-блогер Александр Залиско громко отметил день рождения в Доме ученых во Львове.
- Тема вечеринки – Show bar. Были пошлые конкурсы, эротические танцы шоу-балета, полуобнаженные девушки и т.д.
- Ведущим мероприятия был Владимир Остапчук, опубликовавший фото с подписью: "Голодная блогерская туса".
- В обществе событие вызвало негодование. Под сообщениями гостей вечеринки появились сотни гневных комментариев.
- Но "лидеры мнений" не спешили извиняться. Тех, кто высказывался против громкой вечеринки, они обвиняли в зависти и лицемерии.
- Украинская писательница и издатель Юлия Сливка эмоционально отреагировала на "голодную тусу", из-за чего попала в бан у многих блоггеров.
- Также публично высказались львовские блоггеры Роман Салабай и Владимир Андреев.
- После шумного инцидента работу Дома ученых ограничили. Руководители заведения рассказали, что не знали о тематике вечеринки.
- Несколько крупных компаний отказались от дальнейшего сотрудничества с блоггерами, которые были на вечеринке. После этого "лидеры мнений" начали публиковать извинения.
- Ведущий Владимир Остапчук также извинился за гулянье в годовщину Голодомора.
- Имениннику Александру Залеско выписали админпротокол о нарушении карантинных ограничений. Ему грозит 17 тысяч гривен штрафа.