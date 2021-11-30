Саша Пустовит обвинила Остапчука в скандале с блоггерами: что ответила жена ведущего

Украинская блоггерша Саша Пустовит была среди гостей громкой вечеринки Александра Залиско. Однако в развертывании скандала она обвинила ведущего Владимира Остапчука, опубликовавшего тогда фото с подписью "голодная блогерская туса". Кристина Горняк ответила блоггерке.

Обсуждения вокруг скандального дня рождения Александра Залиско до сих пор продолжаются. Да, о нем высказалась еще одна гостья – Александра Пустовит.

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Пустовит обвинила Остапчука в скандале

Блоггерша опубликовала инстаграм-стороз, в котором заявила, что виновником этого скандала является ведущий Владимир Остапчук, опубликовавший "дыбильное и необдуманное стороз".

"Никаких связанных с Днем памяти жертв Голодомора названий вечеринки не было. Было дибильное и необдуманное сториз ведущего, которое спровоцировало всеукраинский скандал. Мы все об этом говорили, но было поздно. Я прошу прощения у всех украинцев, чьи чувства задело субботнее событие. Оправдываться и комментировать что-либо в дальнейшем я не могу. Я была гостей, которая пришла к другу", – написала Пустовит.



Саша Пустовит об Остапчуке / Скриншот инстаграм-сториз блоггерши

Также Пустовит возмутило то, что СМИ называют ее скандальной блоггершей: "Меня болит душа за то, что СМИ называют меня скандальной блоггершей. Мой блог – о добре и позитиве. Но о нем статьи не пишут, к сожалению".



Саша Пустовит о своем блоге / Скриншот инстаграм-сториз Саши Пустовит

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Кристина Горняк ответила Пустовит

Жена Владимира Остапчука не смолчала и эмоционально ответила блоггерше. Кристина обратилась к Александре: "Хайп с разводом уже потерял свою силу, надо найти новые публичные темы? Говоришь, твой блог о доброте? А где же она, когда ты обвиняешь других в своих необдуманных поступках? Вот нутро...".



Ответ Кристины Горняк / Скриншот инстаграм-сториз Кристины Горняк

Также Кристина опубликовала скриншот переписки с Александрой. Пустовит написала, что Горняк защищает своего мужа, однако стоит посмотреть на ситуацию не как жена ведущего, а как рядовой человек. Кристина ответила, что всем надо извиниться за этот поступок, а не скидывать вину на других.

После этого Саша Пустовит заблокировала Кристину Горняк в инстаграме.



Переписка Горняк и Пустовит / Скриншот инстаграм-сториз Кристины Горняк

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