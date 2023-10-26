Знаменитости время от времени "подправляют" свою внешность. Одна из самых частых операций – пластика груди. 24 Канал выяснил, кто из украинских звезд и блоггеров увеличивал грудь.

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Илона Гвоздева

Украинская танцовщица на днях отважилась на пластическую операцию. Звезда давно об этом мечтала. Ранее Гвоздева призналась, что не чувствует себя женственной, хотя спортивное и рельефное тело.



Илона Гвоздева к операции / Фото с ее инстаграммы

25 октября танцовщица опубликовала первые кадры из больницы. В этот день Гвоздева перенесла операцию. Женщина заверила, что чувствует себя отлично.

В соцсети она поделилась результатами. Илона носит специальный корсет, поэтому больше фото будет со временем.



Илона Гвоздева после увеличения груди / Фото с ее инстаграммы

Ирина Сопонару

Звезда "Женского квартала" и шоу "Однажды под Полтавой" Ирина Сопонару тоже сделала пластическую операцию. Все потому, что изменились ее предпочтения.



Ирина Сопонару к операции / Фото с ее инстаграммы

По словам актрисы, ей раньше нравились девушки с плоской грудью, без талии, чтобы бедра были не очень выражены.

Но это поменялось. Мне начали нравиться формы, поэтому я решила остальную жизнь прожить с большей грудью,

– рассказала Сопонару.

Итак, Ирина сделала пластическую операции по увеличению груди.



Ирина Сопонару после увеличения груди / Фото с ее инстаграммы

Анна Тринчер

Певица и актриса всегда комплексовала из-за небольшой груди. Поэтому звезда решила совершить пластическую операцию.



Анна Тринчер к операции / Фото с ее инстаграммы

Более полутора лет назад Анна Тринчер увеличила грудь до третьего размера. Какое-то время звезда беспокоилась о правильности такого выбора, но сейчас довольна. Добавим, что у певицы остался рубец после операции.



Анна Тринчер после увеличения груди / Фото с ее инстаграммы

Слава Каминская

Певица и бывшая солистка группы "НеАнгелы" почти 15 лет назад увеличила грудь. Сейчас артистку все устраивает, она не жалеет, что решилась на пластическую операцию.



Слава Каминская к операции / Фото с ее инстаграммы

Любопытный размер Слава получила не сразу. У артистки от природы были маленькие молочные железы и одномоментно поставить большие импланты было невозможно, поэтому операция проходила в несколько этапов.

Как объяснил врач, это делали, чтобы успеть растянуть кожу груди для имплантов большего размера.



Слава Каминская после увеличения груди / Фото с ее инстаграммы

Миша Романова

Певица также входит в список тех, кто увеличивал грудь. Хотя тогда не все прошло гладко. Оперировал ее известный хирург Эдгар Каминский.



Миша Романова к операции / Фото с ее инстаграммы

Как рассказала Романова, операция чуть ли не стоила жизни ее ребенка. Оказывается, артистка делала маммопластику, когда была на 16 неделе беременности (она не знала об этом). К счастью, все обошлось и у девушки родился здоровый сын.



Миша Романова после увеличения груди / Фото с ее инстаграммы

Надин Медведчук

Блоггерша и бывшая участница телепроекта "Холостяк-11" Надин Медведчук в 2021 году сделала маммопластику.



Надин Медведчук к операции / Фото с ее инстаграммы

Звезда призналась, что в 9 классе у нее уже был 2 размер, но грудь была неровной. Так что Надин приходилось скрывать разницу. Это и стало основной причиной того, что блоггерша легла под нож.



Надин Медведчук после маммопластики / Фото с ее инстаграммы

Саша Бо

Украинская блоггерша-миллионница тоже прибегла к пластике, чтобы увеличить грудь. Она рассказала, что ее бюст "исчез" после грудного вскармливания.



Саша Бо к операции / Фото с ее инстаграммы

Со временем Саша сделала операцию, ее хирургом тоже был Эдгар Каминский. Блогерша получила третий размер груди, сейчас она очень довольна результатом. Добавим, что Саша Бо ждет третьего ребенка.



Саша Бо после увеличения груди / Фото с ее инстаграммы

Валерия Юрченко

Украинская блоггерша тоже делала операцию по увеличению груди. Юрченко мечтала сделать это после рождения ребенка.



Валерия Юрченко к операции / Фото с ее инстаграммы

Ее хирургом стал тот же врач, делавший операцию Анне Тринчер. Около полутора лет назад Валерия перенесла операцию и сейчас счастлива от результата.



Валерия Юрченко после увеличения груди / Фото с ее инстаграммы

София Стужук

Еще одна блоггерша отважилась маммопластику. Операцию 25-летней Софии провели в Стамбуле. Стужук показывала фото, как ее грудь смотрелась к пластике.



София Стужук к операции / Фото с ее инстаграммы

Итак, блогерша не увеличила грудь, а только сделала подтяжку. Сейчас София Стужук, молчащая о войне в Украине, довольна результатом и часто делится фото с декольте в соцсетях.



София Стужук после пластической операции / Фото с ее инстаграммы

Редакция Showbiz 24 призывает тщательно обдумывать изменения в вашем облике. Принимайте себя такой, как вам удобно. Но если вы хотите сделать пластическую операцию – проверяйте врачей и клиники, куда будете обращаться за услугами.