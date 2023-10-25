Гвоздева 25 октября пережила хирургическое вмешательство. Она вышла на связь с подписчиками после операции и призналась, что чувствует себя хорошо.

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Илона Гвоздева увеличила грудь

Утром танцовщица опубликовала кадры из больницы и призналась, что очень радуется, ведь долго ждала этого дня.



Илона Гвоздева перед операцией / Фото с ее инстаграмм-сторис

Впоследствии Илона вышла на связь. Знаменитость поделилась видео после операции. Гвоздева была одета в специальный корсет, который необходимо носить после увеличения груди.

Артистка отметила, что прекрасно чувствует себя и отдыхает после операции.

Меня только что перевели в палату. Я уже отхожу от наркоза. Все хорошо! Спасибо всем, кто волновался. Всем членам семьи я уже позвонила по телефону. Жива, здорова, ложусь спать,

– сказала она.

На кадрах можно заметить результат увеличения груди



Илона Гвоздева после пластической операции / Фото с ее инстаграмм-сторис

Почему Илона Гвоздева увеличила грудь

Еще в сентябре танцовщица призналась, что мечтает увеличить грудь. Гвоздева подчеркнула, что хочет снова чувствовать себя женщиной. Ей не нравилось ее тело, но на него повлияло рождение детей и постоянный спортивный образ жизни.

По ее словам, она имеет красивое и рельефное тело, но сама видит в зеркале "тощую девочку-подростка". Поэтому Илона отважилась увеличить грудь.

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