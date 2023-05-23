Блогерша Саша Бо подтвердила третью беременность и показала округлый животик

Украинская блоггерша Саша Бо сообщила о беременности. Инфлюэнсер и ее муж Платон Тарнавский станут родителями.

Известная украинская блогерша Саша Бо не отреагировала на критику относительно розыгрыша авто со скандальными спонсорами. Зато сообщила новость – она ожидает ребенка.

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Саша Бо беременна в третий раз

Инфлюэнсерша опубликовала видео, в котором предстала в черном обжатом наряде. Сначала она позировала в анфас, а затем повернулась к камере боком и продемонстрировала округлый живот. В инстаграм-сториз Саша добавила: "Невозможно молчать больше".

Саша Бо беременна: видео

Саша Бо приветствуют блоггеры и звезды в комментариях. Но новость не стала неожиданностью для многих фанатов. Они заметили беременность блогерши раньше, но все равно засыпают поздравлениями:

"А я поняла еще пару недель назад, потому что вы изменились визуально! Стали еще красивее. Поздравляю. Легкой беременности";

"Новость – не новость. Поздравляю";

"Вы пропали из инстаграма, я так и подумала. Но кто-то говорил, что пока война – никакой беременности. Мои поздравления, пусть беременность будет легкой";

"Все уже давно догадались. Поздравления".

Личная жизнь Саши Бо

Блогерша воспитывает двух сыновей от первого брака с Игорем Пустовитом – Данила и Евгения. В декабре 2021 года звездная пара со скандалом развелась.

В начале 2022 Сашу Бо уже заметили с новым бойфрендом – врачом-стоматологом Платоном Тарнавским. Уже в апреле Саша Бо призналась, что обручилась с Платоном. Из-за войны она долго молчала, но решила в конце концов об этом рассказать. Через несколько месяцев пара подала заявление в ЗАГС в Ивано-Франковске.

Саша Бо и Платон Тарнавский официально поженились 3 сентября. Для них это будет первый общий ребенок.