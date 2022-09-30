После развода с Игорем Пустовитом Саша Бо уже успела выйти замуж за своего давнего знакомого Платона Тарнавского. Сыновья от первого брака – Даниил и Евгений – живут с ней. Однако за их счастливое детство платят оба родителя.

Читайте также Саша Бо рассказала о свадьбе и показала новые фото и видео с церемонии

Игорь Пустовит об отношениях с Сашей Бо и безумных алиментах на сыновей

"Самое главное – мы с бывшей женой дошли плюс-минус общего знаменателя. Мы общается исключительно по поводу детей. Я детей вижу гораздо чаще", – похвастался мужчина. Он подчеркнул, что сыновей они обеспечивают вдвоем, он платит большие алименты.

Мы оплачиваем вместе все счета. У нас двое детей – есть школа, есть садик, есть алименты. Я не отказывался от алиментов. Я считаю, что тысяч 20 на какие-то такие нужды предостаточно. Это неплохая сумма,

– заявил Игорь Пустовит.

Однако добавил, что на сыновей тратит более 20 тысяч гривен ежемесячно, ведь часто забирает их к себе, а это дополнительные расходы.

"Есть же моменты, когда дети у меня. Я их забираю, например, на неделю, мне же никто не оплачивает алименты. То есть это мои счета, я все плачу. Я считаю, мы в этом плане пришли достаточно хорошего общего согласия. По договору, конечно же", – подчеркнул блогер.

Игорь Пустовит с сыновьями от Саши Бо / Фото с инстаграма блогера

Кстати, Игорь Пустовит спокойно относится к тому, что новый муж Саши Бо много времени проводит с его детьми: "У него четкая позиция на то, что у детей есть отец. В воспитательных моментах ими должен заниматься отец".